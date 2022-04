Todas las marcas japonesas apuestan por la electrificación en mayor o menor medida. Toyota, Nissan y Honda son las que más, pero Mazda, Mitsubishi o Subaru no reniegan de las bondades de la electricidad. Honda, sin embargo, es la que más prisa se esta dando en electrificar su oferta, de hecho este mismo año solo venderán coches apoyados por tecnología eléctrica, pero su ambición es mayor y por eso la marca ha anunciado una inversión de 36.600 millones de euros durante los próximos años para electrificarse por completo.

Concretamente, esta cifra se destinará a desarrollar y lanzar hasta 30 vehículos 100% eléctricos durante la próxima década, así como su software específico y a la adaptación de sus plantas para conseguir una capacidad productiva anual de dos millones de eléctricos para el año 2030. Este es el camino elegido por Honda para conseguir la neutralidad de emisiones en 2050 y unas ventas 100% eléctricas para 2040. En 2030, Honda espera que estos dos millones de eléctricos representen un 40% del total de ventas, que estiman en cinco millones de unidades para ese año, con un margen de beneficios por unidad del 7%.

La mayoría de vehículos eléctricos de la firma de Tokio se basarán sobre tres plataformas, una para coches pequeños y utilitarios -especialmente para modelos para el mercado asiático-, una para vehículos de tamaño medio desarrollada junto a General Motors y la plataforma e:Architecture para coches de tamaño medio y grande, que llegará en 2026 para servir de esqueleto para los primeros eléctricos de nueva generación. La marca japonesa ha anunciado que también desarrollarán servicios que combinan hardware y software para crear nuevas líneas de negocio.

Apuesta total por la electrificación

Estos 36.600 millones invertidos en electrificación son la mayor parte de la inversión de 58.620 millones de euros que Honda destinará a Investigación y Desarrollo hasta 2030. Además del desarrollo de vehículos electrificados y eléctricos para eliminar el carburante de su gama para 2040, la compañía trabajará con proveedores y socios para reducir los costes de los vehículos. No obstante, no reniega del desarrollo interno de tecnologías clave para los vehículos, aunque no han concretado más detalles.

Dentro de la inversión, 315 millones se destinarán al desarrollo y producción de baterías de estado sólido, con el objetivo de empezar a ensamblarlas en primavera de 2024. Este objetivo colocaría a Honda en la cabeza en el campo de este tipo de baterías, lo que aportaría a la compañía una gran ventaja competitiva, ya que serán más baratas, más densas -y por lo tanto con mayor autonomía- y más ligeras. La compañía no descarta en el futuro aventurarse con el intercambio de baterías, aunque no se ha tomado una decisión concreta al respecto.

Dentro de su estrategia eléctrica, Honda anunció la semana pasada un acuerdo con General Motors para el desarrollo conjunto de vehículos eléctricos que producirán juntos a partir de 2027 con modelos en varios segmentos, aunque solo confirmaron un SUV compacto. Estos coches montarán las baterías Ultium de General Motors, que ofrecen una mayor flexibilidad para los diseñadores, capacidades de entre los 50 y los 200 kWh y admiten potencias de carga rápida de hasta 350 kW. Honda también se ha asociado con Sony para producir el eléctrico de la compañía tecnológica, acuerdo que le proporcionará acceso a nuevas soluciones tecnológicas y de conectividad.

Vehículos en todos los segmentos

La fuerte tradición competitiva de Honda no puede desaparecer con la electrificación y la marca ha confirmado ya dos deportivos totalmente eléctricos para mediados de esta década, uno específicamente desarrollado como deportivo y otro será una versión de un modelo “buque insignia”.

A partir de 2030, Honda contará con las tres plataformas antes mencionadas y “cubrirá todos los segmentos del mercado con estas tres plataformas”. Para ese año, sin embargo, la compañía japonesa admite que los híbridos seguirán siendo la clave en cuanto a rendimiento de ventas. De los 30 eléctricos puros que la firma de Tokio lanzará hasta 2030, 10 serán presentados en China para 2027.

Honda se ha marcado el camino hacia la electrificación total. Una carretera larga y llena de curvas en la que el punto de partida son los 32.649 coches 100% eléctricos que la marca ha vendido hasta ahora, 14.324 de los cuales solo el año pasado, a los que hay que sumar 3,91 millones de híbridos durante los últimos años, 561.165 en 2021.