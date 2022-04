La extraordinaria transformación sufrida por Peugeot Peugeoten los últimos años les ha llevado a un sólido liderato en nuestro mercado durante los últimos cuatro ejercicios. Su nueva identidad estética, su notable aumento de calidad –tanto percibida, como en durabilidad- y la excelente dinámica de toda su gama, son directos responsables del éxito de modelos como el 3008, el 208, el 2008el 3008el 208el 2008 y, más recientemente del atractivo 308 308del que hoy traemos a nuestras páginas su variante familiar que la marca del León denomina 308 SW308 SW.

Si la berlina, el 308, ya resulta original y atractiva, el familiar, 308 SW, mantiene el imponente frontal de aquella pero resulta aún más estilizada gracias al notable crecimiento en su longitud, que pasa de los 4,36 a los 4,64 metros, con un aumento de 6 cms. en su batalla (distancia entre ejes) con el que Peugeotconsigue unas plazas traseras más espaciosas y un generoso maletero que no sólo dispone de 608 litros de capacidad -548 litros en los híbridos-, sino que resulta muy utilizable gracias a su bajo plano de carga, su portón eléctrico, su doble fondo compartimentado o sus asientos traseros abatibles en tres partes (40:20:40). La trasera resulta igualmente atractiva, aunque diferente a la berlina, manteniendo sus delgados y agresivos grupos ópticos traseros –la firma lumínica con los colmillos delanteros y las tres garras traseras sigue siendo de las más conseguidas del mercado-.

Al pasar a su interior nos encontramos con mucho espacio, como cabría esperar, el peculiar i-Cockpit de la marca el peculiar i-Cockpit de la marca–volante pequeño y cuadro digital que se lee por encima y no a través del mismo- que, funcionando impecablemente, no aporta ventaja alguna frente a lo convencional y puede no ser del agrado de todo el mundo, en nuestra opinión. Los asientos son confortables y sujetan bien el cuerpo, las superficies y plásticos son de afinado diseño e impecable ajuste y la calidad de los materiales es excelente. El info-entretenimiento y la conectividad se encomiendan a una gran pantalla (10 pulgadas) y cuenta con todo lo exigible –incluido el cargador inalámbrico para nuestro Smartphone y la conectividad Apple Car Play o Andrid Auto, también inalámbrica-. Funciona muy bien, aunque hay algunos menús que cuesta encontrar.

Como corresponde a un modelo con marcado acento viajero, Peugeot propone dos motorizaciones de gasolina con 110 y 131 CV y un diésel de 131 CV, con cambios manuales de seis velocidades o automáticos de 8 marchas –convertidor de par-, además de dos variantes híbridas de gasolina con 179 y 224 CV, en éste caso asociadas exclusivamente al cambio automático de 8 velocidades. Ambas comparten la misma batería de iones de litio con 12,4 kWh de capacidad que, con el cargador se serie se recargan en 7,05 horas en una toma estándar de 8 A o en 3,5 horas en una de 16 A –opcionalmente hay disponible un cargador de 7,4 kW que reduce el tiempo de carga a 1,55 horas, en una estación de carga de 32 A-. Peugeot homologa una autonomía eléctrica de 60 kilómetros, según normativa WLTP.

En nuestra prueba tuvimos oportunidad de rodar con el 308 SW Hybrid 180 e-EAT8 que, como en nuestra muy reciente experiencia al volante de un berlina diésel, nos dejó gratamente impresionados, tanto por su suavidad y silencio de marcha, como por su facilidad de manejo. Tal y como esperábamos la aceleración es brillante -7,7 segundos en el 0-100 Km/h- y se acompaña de una excelente estabilidad en todo tipo de trazados, dibujando las curvas con precisión y, gracias al excelente tarado de sus suspensiones, siempre con un óptimo compromiso ente firmeza y confort. Lo que no esperábamos es lo ágil y maniobrable que resulta, dado su tamaño y peso –en esta configuración supera los 1.700 kgs.-.

Con un generoso equipamiento en los tres niveles de acabado disponibles y un buen número de opciones con el que configurarlo a nuestro gusto, el 308 SW se mueve en una horquilla de precios que arrancan en los ajustados 24.950 euros del Active Puretech 110, pasando por los 30.250 euros del Allure BlueHDi 130, los 35.480 euros del Active Hybrid 180 e-EAT8 y llegando a los abultados 44.380 euros del tope de gama, el GT Hybrid 225 e-EAT8; en realidad sólo 900€ más que las homólogas versiones berlina, a nuestro juicio, sobradamente justificados. Como podemos comprobar hay 308 SW para todos los gustos y presupuestos, un familiar tan práctico, como atractivo y de impecable comportamiento. Sin lugar a dudas, una de las mejores opciones dentro de un segmento donde concurre con rivales tan prestigiosos como el VW Golf Variant, el Mercedes CLA Shooting Brake, etc.