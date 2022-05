Que Europa ha apostado definitivamente por la electricidad para sustituir a los combustibles fósiles es un hecho ya incuestionable. A las marcas de automóviles les ha tocado hacer los deberes a una gran velocidad, demostrando una gran capacidad de adaptación. En ello está Peugeot, y todo el grupo Stellantis en general, electrificando toda su gama a marchas forzadas. Todavía queda mucho trabajo por hacer, puesto que para la mayoría de los conductores los coches eléctricos son un gran desconocido. Con el objetivo de acercarlos al gran público la marca francesa ha organizado los Peugeot e-Xperience Days, que se celebran del 20 al 22 de mayo en Madrid. Con ello pretende facilitar la prueba de su gama híbrida enchufable y eléctrica, con una simple inscripción en la web de estas jornadas.

Y cuando decimos que queda mucho trabajo por hacer no lo decimos en balde. Sólo hay que echar mano de los números, que son muy fríos, pero a la vez muy clarificadores. En España tenemos 283 puntos de recarga públicos por cada millón de habitantes, un cifra que, a priori, podría parecer aceptable, deja de serlo cuando nos comparamos con los Países Bajos, antigua Holanda, con 4.727 puntos de recarga por millón. Podríamos pensar que no seremos los únicos que estamos tan mal. Y en efecto, así es, puesto que superamos a Grecia, sólo a Grecia, ésta con 47 puntos de recarga, última del ranking europeo. Todo el resto de países nos llevan la delantera. No obstante, existe un plan de desarrollo que debería conseguir que en 2023 tuviésemos 70.000 puntos de recarga, 110.000 en 2025 y 340.000 en 2030. Confiemos.

Volviendo a Peugeot a fecha de hoy el 80% de su gama de turismos ya tiene enchufe (BEV o PHEV). Pero es que el 100% de su gama de comerciales ya es 100% eléctrica, con una versión de pila de combustible de hidrógeno, la e-Expert Hidrogen. Una apuesta decidida de la marca por la electrificación pero que se traduce de momento en un 8,1% de las ventas de modelos electrificados frente al resto, que son de combustión. Y aún así están en el Top 3 de ventas de coches electrificados.

La estrategia seguida por la marca francesa a la hora de estructurar su gama eléctrica es muy clara: ofrece sus productos electrificados como una motorización más de cada modelo, no crea, como han hecho otras marcas, una gama de automóviles distinta para sus modelos eléctricos, rompiendo vínculos con sus hermanos de combustión. Y de momento, el comprador ha respondido favorablemente.

Con 12 modelos con versiones eléctricas o híbridas enchufables que abarcan todo tipo de categorías y segmentos, Peugeot puede presumir de una de las gamas de vehículos electrificados más amplias de las que se comercializan en España. El León se presenta en los e-Xperience Days con una gran novedad, el nuevo Peugeot 308 SW Hybrid, que cuenta con dos motorizaciones híbridas enchufables, que desarrollan 180 CV y 225 CV, respectivamente.

Peugeot 308 SW Hybrid

Al igual que la versión berlina, el nuevo Peugeot 308 SW Hybrid 180 e-EAT 8Peugeot 308 SW que se presenta en estas jornadas combina un motor PureTech gasolina de 150 CV con un motor eléctrico de 81 kW, ofreciendo unas emisiones de 25 g/Km de CO2 WLTP y hasta 60 km de autonomía 100% eléctrica. El techo de la gama está representado por la cadena de tracción Hybrid 225 e-EAT8, que emite desde 26 g/Km y permite circular hasta 59 Km en modo “cero emisiones”. Ambas versiones disfrutan de las ventajas de la etiqueta “Cero” de la Dirección General de Tráfico.

Peugeot e-208

Por otra parte, el Peugeot e-208 es un perfecto exponente de la estrategia de electrificación de la marca: ofrecer, en toda su gama, una alternativa “cero emisiones” sin necesidad de sacrificar aspectos importantes como la línea del vehículo, su habitabilidad o el confort que se disfruta sin ruido y sin vibraciones a la hora de conducirlo, sus 136 CV (100 kW) de potencia y prestaciones pensadas para disfrutar al volante: puede pasar de 0 a 100 Km/h en 8,1 s.

Además, ofrece tres modos de conducción que se pueden elegir en todo momento, dependiendo de las circunstancias o el estado de ánimo del conductor. El modo “Eco” da la máxima prioridad a la autonomía que, en el Peugeot e-208, puede alcanzar los 340 Km WLTP. Por su parte, el modo “Sport” maximiza las prestaciones y las sensaciones, mientras que el modo “Normal” está pensado para un uso diario con un alto nivel de confort.

Peugeot e-2008

El Peugeot e-2008 es el SUV 100% eléctrico ‘made in Spain’. Fabricado en Vigo. Destaca por un maletero de 434 litros VDA, cero emisiones de CO2, pantalla táctil de 25,4 cm (10”), puede pasar de 0 a 100 Km/h en sólo 8,1 segundos gracias a sus 136 CV de potencia, y ofrece un par de 260 Nm en todos los regímenes. Su batería de 50 kWh le permite alcanzar una autonomía de 310 Km.

En el interior, destaca el puesto de conducción Peugeot i-Cockpit 3D. El cuadro de instrumentos ofrece indicaciones claras, dinámicas y animadas, que adaptan su tamaño en función de la importancia. La pantalla táctil de 25,4 cm (10’’) y las teclas Toggle Switches gestionan un amplio elenco de equipamientos y funciones de ayuda a la conducción.

Peugeot 3008 Hybrid

El nuevo Peugeot 3008 Hybrid está disponible en la versión Hybrid 300, con cuatro ruedas motrices y hasta 300 CV de potencia, y la Hybrid, con tracción delantera, que desarrolla 225 CV. Ambas disfrutan de las ventajas de la etiqueta “Cero” de la Dirección General de Tráfico: acceso libre y estacionamiento gratuito en el centro de muchas ciudades españolas, incluso en picos de contaminación.

Al volante, ofrece hasta cuatro modos diferentes de conducción. El modo eléctrico destaca por su nivel de confort y el placer al volante, mientras que el modo híbrido selecciona, en cada momento, el tipo de energía óptimo para lograr un mínimo consumo. Por su parte, el modo deportivo saca el máximo partido a sus prestaciones, al añadir a éstas un impulso eléctrico. En cuanto al modo 4WD, disponible en el nuevo Peugeot 3008 Hybrid4, destaca por brindar un alto nivel de seguridad y motricidad sobre terrenos difíciles, con la posibilidad adicional de poder circular con propulsión eléctrica a baja velocidad.

Peugeot 508 Hybrid

Las versiones híbridas enchufables del Peugeot 508Peugeot 508 ofrecen las mayores prestaciones de toda la gama, ya que suman la mecánica gasolina PureTech de 180 CV (132 kW) a un motor eléctrico de 110 CV (80 kW) para ofrecer una potencia combinada máxima de 225 CV (165 kW), con emisiones de CO2 inferiores a 49 g/Km. Su batería de 11,8 kWh de capacidad asegura una autonomía de hasta 40 kilómetros en modo 100% eléctrico, una distancia más que suficiente para trayectos urbanos o periurbanos. Destacable su cadena de tracción. Ya hemos comprobado que ofrece sensaciones deportivas mucho más que respetables.

Con 360 CV, una velocidad punta de 250 Km/h, unas aceleraciones de 0 a 100 Km/h en sólo 5,2 segundos y unas emisiones de 46 g/Km de CO2, el 508 Peugeot Sport Engineered marca la diferencia en materia de eficiencia y sensaciones. Desarrolladas por los diseñadores e ingenieros de Peugeot Sport, estas versiones dinámicas de los PEUGEOT 508 y 508 SW son el primer paso de una gama de vehículos deportivos propulsados con tecnología eléctrica que llevan toda la experiencia en aerodinámica, componentes mecánicos y prestaciones desarrolladas en competición a los vehículos de serie.

Además, sus 46 Km de autonomía en modo “cero emisiones” permite circular cómodamente en entornos urbanos disfrutando de las ventajas del distintivo Cero de la Dirección General de Tráfico, como el acceso libre a zonas céntricas, incluso en episodios de alta contaminación.

En definitiva, los e-Xperience Days de Peugeot se presentan como una oportunidad para experimentar de primera mano lo que la conducción eléctrica nos puede ofrecer, y más en concreto la gama electrificada de la marca del león. No en balde presenta una de las mayores y mejores ofertas en cuanto a movilidad eléctrica se refiere.