Dacia conquistó a los primeros compradores españoles bajo la premisa de la coherencia y los precios razonables, mejorando generación tras generación su diseño sin disparar sus precios. Estos días, marcados por la superficialidad, algunos consumidores apuestan por la lógica aplastante de los coches rumanoslógica aplastante de los coches rumanos, elevando el posicionamiento de la firma hasta convertirla en latercera más vendida en Europa. Un éxito que les invita a seguir apostando por sus creaciones de precios democráticos, incluso algunas tan atrevidas como el conceptcar Manifesto.

Este prototipo sirve como laboratorio para futuras soluciones de innovación pero no se convertirá en un coche de producción, solo una manera de acercarse a esos conductores que sienten pasión por las actividades outdoor. No todo podían ser buenas noticias, y es que las líneas al estilo buggy nos han dejado con ganas de más.

David Durand, director del Diseño Dacia, comentó durante la presentación que “Además, antes de ser un objeto de diseño, el Concept Manifesto encarna nuestra visión y reúne múltiples innovaciones, algunas de ellas extremas en su ejecución pero siempre accesibles para el cliente, y algunas nos servirán en los futuros vehículos Dacia”.

Un conquistador

El Manifesto ahonda en las pasiones auténticas de los aventureros, aquellos que quieren conectar con la naturaleza en cada una de sus escapadas. Para ello, este 4x4 reduce su carrocería a la mínima expresión, sin puertas, ventanillas o parabrisas.

La inmersión con el exterior es total, con un sinfín de soluciones versátiles para disfrutar en el campo e incluso acampar en él gracias a las fundas, convertibles en sacos de dormir, de los asientos. Ejemplo de ello es la superficie plana del frontal, con huecos para bolsas, y la zona de trabajo posterior bajo el alerón.

La imagen radical y todoterreno de este prototipo coincide con otro punto clave en la filosofía de la marca: la robustez. Su tracción a las cuatro ruedas no solo te permitirá alcanzar lugares insospechados, también te permitirá conquistar los rincones más complicados gracias a sus ruedas de gran tamaño y generosa distancia al suelo. Lugares a los que no te importará llegar lloviendo, para eso el Manifesto está confeccionado con material waterproof fácil de limpiar e impermeable.

El techo modular de este prototipo es un ejemplo de la aplicación que tienen estas soluciones en el día a día del comprador final. El Manifesto es capaz de transportar todo tipo de carga mediante sus barras de fijación convertibles y desplegables, un equipamiento que pronto incorporará el Duster y que ya montan el Sandero Stepway y el Jogger.

Otro detalle innovador, y fácilmente trasladable a los modelos de producción, es el YouClip. Este sistema de fijación, frente al salpicadero, que permite colgar, sujetar y transportar una serie de accesorios en un único agarre. Un juego de la optimización de espacio que trasladan a la iluminación de este show-car. Se compone de un único faro delantero de gran capacidad, que es extraíble para convertirse también en una linterna.

Menos es más

Durante la presentación de este conceptcar, Dacia remarcó algunos de los pilares que caracterizan a esta firma. Una visión que se muestra a escala real en este futurista 4x4. Los fieles propietarios de Dacia valoran la ausencia de detalles superfluos, elementos inútiles que disparan el coste final sin apenas sentido. No hay duda, la firma seguirá basándose en lo esencial, la simplicidad y la accesibilidad.

El Manifesto no tiene pantalla central. Será tu propio móvil, bajo el enfoque “bring your own device” el encargado de guiarnos, gestionar el sistema de audio e incluso ser el ordenador de a bordo del coche.

¿Demasiado sencillo? De eso se trata con Dacia, que mantendrá esa simplicidad como punta de lanza de su nivel de equipamiento más básico. Será el teléfono de los clientes, junto con la aplicación My Dacia, el encargado de realizar las tareas que ahora exigimos de un sistema de infoentretenimiento completo: radio, navegación, multimedia y detección de cansancio, entre otros.

La austeridad no puede ser solo fachada y Dacia lo sabe. El concepto Eco-Smart traslada esa implicación con lo esencial a la propia confección del Manifesto. Las principales piezas de su carrocería están hechas del material reciclado Starkle, fabricado a partir de polipropileno de reutilización.

Este proceso no solo mejora la huella ambiental, también mantiene el peso a raya y consigue el acabado moteado que vemos en otros prototipos como el Dacia Bigster. Una reutilización que ha dado como resultado el salpicadero, acondicionado con corcho, o el neumático antipinchazos que sería capaz de aguantar toda la vida útil del prototipo.