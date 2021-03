La BMW R 1250 RT es la referencia obligada en el segmento de las motos touring o para viajar. No solo es la referencia si no que es la líder de ventas de modelos touring de más de 900cc, y con diferencia. Los números no engañan. El año pasado de las 14.849 motos de más de 900cc que se vendieron en España, 637 fueron touring. Y de estas últimas 592 fueron BMW y 455 el modelo RT con una cuota de mercado del 71%. Y ahora a la R 1250 RT le ha llegado el momento de recibir la pertinente actualización.

Con la renovada R 1250 RT, BMW quiere redefinir el touring con una moto dirigida a los auténticos especialistas en viajar en motoBMW. Y todas las actuaciones se han realizado pensando en mejorar sus aptitudes viajeras. Un nuevo diseño frontal, luces LED, pantalla de TFT de más de 10 pulgadas, control de crucero dinámico (adaptativo), dos nuevos modos de conducción como son el ECO y el Dynamic y un nuevo sistema de audio 2.0 son parte de las novedades de esta viajera incansable.

El motor recibe ese 'up grade' para superar las exigencias de la normativa Euro5. Estamos hablando de un bicilíndrico bóxer de 1.254cc con una potencia de 136 cv y un par de 143 Nm. Así y todo se debe destacar que se trata de un motor muy elástico para utilizar lo mínimo posible el cambio de marchas. La presencia de la admisión variable permite tener dos zonas de trabajo denominadas carga parcial para ahorrar combustible y otra llamada carga total que entra en acción a cierto régimen de vueltas y nos permite disfrutar de todas las prestaciones de la RT. En este caso, el nuevo modo de conducción Eco intenta funcionar en la zona de carga parcial y así nos lo indica con una barra de estado visible en el cuadro de instrumentos.

Como moto rutera la conectividad es obligada. La R 1250 RT dispone ahora de una pantalla de TFT a color Full HD de 10,25 pulgadas que permite conectar nuestro smartphone a través de la app BMW Motorrad Conected y poder utilizar el teléfono como navegador y visualizarlo en la pantalla (en este caso el teléfono siempre debe estar desbloqueado). A tal efecto dispone de un espacio para el móvil en la guantera derecha con una toma de corriente USB y un cargador por inducción (opcional) para no quedarte sin batería si utilizas el navegador. La pantalla, como podéis imaginar, ofrece distintas posibilidades de visualización, como combinar la información de viaje y el navegador. En el lateral izquierdo encontraremos cuatro botones que nos dan acceso directo a diferentes funcionalidades como la calefacción y la navegación.

Ver y ser vistos resulta clave en cualquier moto. Más en una rutera como la R 1250 RT. El nuevo frontal y el espectacular grupo óptico con luz diurna y un módulo central de 7 leds es una declaración de intenciones. Aquí BMW va un paso más allá adoptando tecnología de su división de coches con las luces adaptativas (opción) que giran 35 grados y unas largas que también se gradúan solas variando 2 grados según la información que reciben de los sensores.

La electrónica y las ayudas a la conducción forman parte de los atractivos de la R 1250 RT. BMW estrena los modos Eco y Dynamic (opcional), que se unen al Rain y Road, de serie junto al Eco. El control de la velocidad crucero es dinámico en el sentido que también mantiene la velocidad en bajada. Donde marca un punto y a parte es con el nuevo Control de Crucero Adaptativo que una vez activado reduce la velocidad si detecta un vehículo delante a menos velocidad y recupera el ritmo de marcha normal cuando dicho vehículo desaparece. El Active Cruise Control tiene el problema añadido respecto a un coche que la moto se inclina en las curvas y resulta más complejo desarrollar este sistema tan extendido en las cuatro ruedas.

Música maestro. Así lo ha entendido BMW con la R 1250 RT al incorporar el Sistema de Audio 2.0 con altavoces de 15 w y toda una serie de mejoras destinadas a aquellos que les gusta disfrutar de los viajes y de la música al mismo tiempo. Precisamente a estos viajeros insaciables van destinados los equipamientos touring con propuestas como los trajes PaceGuard Tour y PaceDry Tour.

Respecto a los colores y acabados, el modelo base llega decorado en blanco alpino y BMW ofrece los acabados Elegance (color manzana metalizado) y Sport (color azul Racing metalizado). La opción '719' es un plus en personalización con su color blanco perla. El asiento y el parabrisas confort forman parte de las posibilidades de personalización de un modelo cuyas novedades de equipamiento, como el cargado del móvil por inducción, forman parte de los packs de equipamiento. Por cierto, la BMW R 1250 RT ya está disponible y su precio es de 21.275 euros.

NEOMOTOR NEOMOTORtuvo la oportunidad de tener una toma de contacto con la nueva BMW R 1250 RT en la presentación a los medios especializados. Dinámicamente no lo tenían fácil porque la versión anterior representó un salto importante y puso el listón muy alto. Así y todo, todo es mejorable. Y la nueva R 1250 RT es un buen ejemplo. Esta BMW es un derroche de confort, ya lo sabemos, pero lo que ahora marca la diferencia, entre otras cosas, es la nueva pantalla de TFT y sus posibilidades de conectividad. Dinámicamente no deja de sorprender la facilidad con la que cambia de dirección en tramos virados y su aplomo en cualquier tipo de virajes. El motor resulta muy elástico. Juegas poco con el cambio y encima dispone de asistente del cambio. Si quieres una mejor protección aerodinámica solo tendrás que pulsar un botón y subir la pantalla. La frenada es impecable y después de realizar una ruta de casi 200 kilómetros uno entiende porque es la líder de su categoría con un 71% de cuota de mercado, porque la R 1250 RT es un icono viajero con el que BMW quiere redefinir el segmento touring.