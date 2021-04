El Honda Forza 300Honda Forza 300, un escúter Premium de referencia en la cilindrada media, se renueva. Y lo hace estrenando denominación pasando a ser el Forza 350. Estamos ante un modelo de calado y un referente tecnológico de la firma japonesa que llegó a Europa en el año 2000 con una estética futurista y un dinamismo impecable. A lo largo de estos años ha ido evolucionando, como en 2004 cuando recibió la inyección electrónica de combustible y el espacio para dos cascos integrales bajo el asiento. En 2005 introdujo el ABS y el 2008 el ABS combinado. En 2018 dio el salto con la llegada del Forza 300 y ahora va más allá con el motor Euro5 motor Euro5y otra serie de novedades.

La principal novedad del Forza 350 no se ve. Es el motor. El propulsor crece de los 279cc del modelo anterior a los 330cc del actual para incrementar su potencia un 16% pasando de los 24,81 cv de su predecesor a los 29 cv de la propuesta actual. El nuevo Forza 350 no solo es Euro5 si no que también mejora sus prestaciones. Con todo, la velocidad máxima aumenta en 8 km/h para situarse en los 137 km/h. Honda declara un consumo de solo 3,4 litros cada 100 kilómetros y con un depósito de 11,7 litros ofrece una notable autonomía.

Ahora la pantalla derivabrisas, ajustable electrónicamente, se puede regular hasta los 180 milímetros (40 mm más). Dentro del equipamiento destaca la llave inteligente, que también desbloquea el botón para abrir el asiento y la tapa del depósito de combustible. La misma llave inteligente también va vinculada con el Smart Top Box, el baúl de 45 litros de capacidad. Bajo el asiento encontramos espacio para guardar dos cascos integrales, un chueco que se puede dividir para organizarlo a nuestro gusto, y además dispone de una toma de corriente USB. Como novedad, el Forza 350 cuenta con el Honda Smartphone Voice Control, que conecta el teléfono inteligente del usuario con el escúter y permite gestionar llamadas y escuchar música. Evidentemente se necesita vincular con un intercomunicador.

MÁS SEGURO

El Forza estrena unas luces de frenada de emergencia. Cuando el ABS detecta una frenada fuerte enciende los intermitentes traseros. Novedades a parte, el Forza 350 continúa siendo una sinfonía suavidad. Estamos ante un escúter Premium, Premium de verdad porque últimamente se ha abusado de este término y todos los vehículos son 'Premium'. Desde su estética, a sus componentes y acabados, este Honda destila clase, juega en otra liga. Ya lo hacía el Forza 250 cuando llegó a Europa. Y lo sigue haciendo. A su grupa todo queda a mano. El cuadro de instrumentos es de fácil lectura y muy completo. Un usuario de 1,75 hace pie con comodidad para maniobra en parado sin problemas.

Una vez en marcha todo fluye con suavidad, desde la entrega de potencia hasta el accionamiento de los frenos. El Forza 350 es cómodo. La posición de conducción resulta de lo más confortable y podemos llevar las piernas recogidas o semiestiradas. Por la ciudad se mueve con soltura y sus prestaciones nos permitirán realizar desplazamientos por vías rápidas sin problemas. Eso sí,

la suspensión trasera resulta algo seca o demasiado rápida (dura), un tema ya conocido en versiones anteriores y en otros escúteres. Con todo, el Forza 350 resulta más Premium que nunca y ya está disponible a un precio de 5.950 euros.