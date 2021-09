Zero Motorcycles presenta el Quickstrike Package, un exclusivo kit de piezas para el modelo Zero SR/F que le otorga una imagen más racing y extrema. Este nuevo paquete inspirado en el mundo de la competición es realmente exclusivo, puesto que la firma de motocicletas 100% eléctricas únicamente pondrá a la venta 100 unidades numeradas en todo el mundo.

Cada Quickstrike Package cuenta con un certificado exclusivo y número de serie, e incluye diversos componentes acabados en carbono, como los guardabarros; el cubrefaro de aluminio en color negro mate, el protector de la palanca de freno, unos retrovisores más estilizados acabados en negro, las tulipas ahumadas de los intermitentes, unos soportes para el caballete trasero 'de carreras', un escudo para el depósito 'Quickstrike', un pin exclusivo para el propietario de la SR/F y una funda de moto para el exterior con el logo Quickstrike.

De este modo, Zero ofrece la oportunidad de personalizar su modelo SR/F con todos estos guiños al mundo de la competición que le otorgan una imagen tan racing como exclusiva. "Cuando Zero lanzó la transformacional SR/F revolucionó el mercado de las motos eléctricas. Y ahora resulta inaudita la importancia de que una sola moto valide de repente toda una categoría del deporte del motor", afirma Chris Metcalfe, vicepresidente de marketing de Zero Motorcycles, respecto a la participación de una SR/F en la carrera Pikes Pike en 2019, modelo en el que se inspiran los componentes del Quickstrike Package. "Así que queríamos hacer un paquete personalizado que fuera tan especial como la moto para la que se desarrolló", concluye el vicepresidente de marketing de Zero.

El atractivo Quickstrike Package ya se puede reservar en los concesionarios oficiales de la marca y su precio es de 1.249 euros. Cabe destacar que los componentes de este exclusivo paquete también estarán disponibles de forma individual para cualquier SR/F, excepto el pin y el escudo para el depósito. Además, todos se pueden montar en la SR/S, menos los retrovisores y el cubrefaro.