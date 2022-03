La categoría de los 300cc es un semillero de usuarios que llegan a la 'moto grande' ya sea de forma directa o con experiencia previa con una 125cc. O sencillamente motoristas más experimentados que encuentran la fórmula ideal que mejor se adapta a sus necesidades. De ahí que la mayoría de las marcas de motos cuenten con una propuesta, o más, orientada a este tipo de público. Honda no es menos. La firma japonesa tiene en la CB300R un modelo que hace de su estética tipo Neo Sports Café, como llama la propia marca a sus motos de este estilo, y buen dinamismo parte de sus atractivos. Y este 2022 llega con sutiles mejoras como una nueva horquilla y un nuevo embrague.

Los detalles dan brillo a lo largo de la silueta de la CB300R, al igual que en su hermana mayor la CB1000R. La iluminación de tipo LED y los acabados minimalistas como el faro redondo y la estilizada trasera definen una estética que le permite reflejar una imagen propia. La pantalla de LCD ofrece una gran cantidad de información, desde la marcha insertada al nivel del depósito de gasolina.

Dentro de la parte ciclo destaca una horquilla Showa SFF-BP USD con barras de 41 milímetros por los 37 milímetros de la versión anterior, que ofrecen una mejor absorción de los baches y precisión del tren delantero. De hecho es la misma que montar la CB650RCB650R. El monoamortiguador trasero es regulable en precarga para poderlo ajustar a los niveles de carga si se circula solo o con acompañante. De la frenada se encarga un freno de disco de 296 milímetros mordido por una pinza de cuatro pistones con anclaje radical, sistema que asegura una buena frenada.

El motor monocilíndrico de 286cc, ahora Euro5, ofrece una potencia de 22,9 kW (30,7 CV), cifra que junto a un peso en orden de marcha de 144 kilos la convierten en un modelo tan accesible como fácil y divertido de conducir. Una de las novedades de la versión 2022 es la adopción de un nuevo embrague antirrebote que suaviza más todavía la experiencia de conducción.

La altura del asiento se sitúa en 799 milímetros, distancia que la sitúa al alcance de la mayoría de usuarios y usuarias. El depósito de 10 litros junto a un consumo homologado de 3,3 litros cada 100 kilómetros le permiten ofrecer una autonomía de más de 300 kilómetros.

Negro mate, amarillo, azul y rojo son los colores para la Honda CB500R cuyo precio y fecha de llegada todavía no están disponibles. En este sentido cabe destacar los servicios de financiación ofrecidos por Honda como Honda Finance y otros como el Honda Plus para ampliar la garantía a cinco años y el Honda Plus Options con el que garantizan por contrato un valor mínimo de recompra al cabo de tres años.

Ficha técnica | Honda CB300R