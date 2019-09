Las mejores jugadas de la final en Pekín

España partía como favorita en la final del Mundial de Baloncesto y su actuación no ha dejado lugar a dudas. El gran partido de jugadores como Ricky Rubio y Sergio Llull ha allanado el camino al oro final. La capacidad de ambos bases para conectar con el resto de sus compañeros ha proporcionado algunas de las jugadas más espectaculares del partido, como esta conexión de Ricky con Marc Gasol:







