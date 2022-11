Omar Montes ha concluido al grito de "¡Viva el amor libre!" el concierto que ha celebrado este miércoles en Doha (Qatar) en apoyo a la selección española y en paralelo con el desarrollo del Mundial de Fútbol 2022.

"Que cada uno se vaya con quien le dé la gana", ha proclamado asimismo el músico madrileño, que ataviado a la manera catarí ha pedido al público también un "viva" por las mujeres, por los gitanos y por España, como puede verse en los vídeos colgados en redes.

Ha hecho más Omar montes que los jugadores del mundial jjjajajajjjj https://t.co/P5wtMdmajC — 💙💛❤️ (@minguezcalero) 30 de noviembre de 2022

Estas manifestaciones se producen en medio de la polémica por la celebración del campeonato mundial en Qatar pese a sus políticas internas, restrictivas con las libertades individuales (especialmente los de las mujeres y el colectivo LGTBq+), así como los derechos laborales y el respeto a las minoría.

Esa situación ha salpicado igualmente a los artistas musicales que accedieron a actuar en este marco, incluido Omar Montes, quien quiso precisar a EFE que accedió en respuesta a una llamada de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y no del gobierno de ese país.

"Si me llamaran ellos no iría, porque sé cómo están de malamente las cosas con los derechos humanos. Los mandaría a la mierda", señaló, antes de comprometerse a que con su visita "no blanquearía nada" respecto a esa cuestión.