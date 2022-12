Las nuevas tecnologías que está estrenando el VAR en este Mundial están trayendo de cabeza a muchos equipos. La más llamativa está siendo la del fuera de juego semiautomático, que están invalidando o concediendo jugadas en función de apenas milímetros, sin que en muchas imágenes quede claro a simple vista que el atacante esté o no adelantado.

La tecnología de los balones, que son capaces de trasladar a la sala VAR su posición exacta en cada momento también es "difícil de digerir", en palabras del seleccionador argentino, Lionel Scaloni. Ahí estuvo el ejemplo del gol concedido a Japón frente a España, pese a que parecía que el balón había salido por la línea de fondo. "He visto una foto que debe estar trucada. He dicho 'no puede ser'. No tengo nada más que decir", llegó a decir Luis Enrique tras el encuentro.

"Pienso lo mismo que Luis Enrique y demás", ha dicho este viernes Scaloni, en su comparecencia previa a enfrentarse a Australia (sábado, 20.00 horas) en octavos de final. "Las primeras imágenes son elocuentes, si las va a analizar milimétricamente, pasa lo que pasa. Lo hemos vivido [en relación a dos goles anulados a Argentina en el estreno con derrota contra Arabia Saudí] y es difícil de digerir", ha añadio el seleccionador argentino.

Scaloni ha criticado que estas innovaciones se hayan llevado a cabo directamente en un Mundial, en lugar de haber llevado a cabo un periodo previo de adptación "como con el primer VAR". "Esto es repentino, pero es para todos. Que las líneas las tracen con escuadra o con regla y que no se tuerza", ha solicitado entre risas.

Ideas claras

Sobre su enfrentamiento de octavos, Scaloni ha resaltado que Australia es "un buen equipo", con las ideas "muy claras" y relativiza la condición de favorita que ostenta Argentina.

No desveló detalles sobre la alineación que podría presentar, dado que solo ha tenido dos días tras ganar a Polonia y el entrenamiento de este jueves fue de "recuperación". Sí reconoció que Di María tiene molestias, si bien negó que tenga una contractura. "Igual tienes más información que yo...", ha bromeado con el periodista que le ha preguntado por esa presunta lesión del 'Fideo'.