España protagonizó, en 2018, uno de los terremotos más singulares de la historia de los Mundiales. Dos días antes de debutar en Rusia, Luis Rubiales despidió al seleccionador Julen Lopetegui después de que el técnico llegara a un acuerdo para dirigir al Madrid a espaldas de la Federación. El anuncio del club blanco ‘dinamitó’ la preparación del torneo más importante entre selecciones. Y, como reza el tópico, lo que mal empieza, mal acaba.

Fernando Hierro, entonces director deportivo de la RFEF, asumió la responsabilidad de liderar a la Roja en un momento extremadamente complicado. España empezó el Mundial con muchas dudas, demasiadas teniendo en cuenta que llevaba dos años sin perder, pero aun así fue capaz de superar una exigente liguilla como primera de grupo. En el encuentro inaugural empató frente a Portugal (3-3). El partido fue espectacular para los espectadores neutrales: Cristiano Ronaldo anotó un hat-trick (uno de los goles fue de penalti), Diego Costa se apuntó un doblete, De Gea cometió un error grave y el arbitraje de Gianluca Rocchi fue polémico. El primer choque de titanes del Mundial 2018 no defraudó.

El camino español hacia octavos continuó con un triunfo ante Irán (0-1) en el que volvió a ser decisivo Costa. Los de Hierro tuvieron muchas dificultades para superar la poblada zaga rival, pero al final hubo premio en un duelo en el que el VAR anuló un tanto persa por fuera de juego.

Ruleta rusa

La última jornada de la fase de grupos también fue de infarto. España logró acabar en primera posición gracias a una diana de Iago Aspas que forzó el empate ante Marruecos (2-2) y un penalti a favor de Irán transformado por Ansarifard que evitó el triunfo de Portugal (1-1), ambas acciones en el descuento de sendos envites.

No tendría tanta suerte la Selección en la primera eliminatoria. España, nuevamente sin ‘chispa’, no fue contundente ante la anfitriona Rusia, no logró traducir en ocasiones su incuestionable posesión ante un equipo inferior y, tras finalizar el tiempo reglamentario y la prórroga con empate a uno, se jugó su futuro en el Mundial en una tanda de penaltis. Los errores de Koke e Iago Aspas desde los once metros pusieron punto final al periplo de un combinado español que afrontaba la cita mundialista con la voluntad de recuperar el trono y volver a saborear las mieles del éxito y, en cambio, corroboró que bordarse la segunda estrella en la camiseta le llevaría, como mínimo, cuatro años más.

La estrella: Diego Costa

Fue, con tres tantos, el máximo goleador de España. Decisivo en la fase de grupos, especialmente en el duelo ante Portugal, se ‘apagó’ en la eliminatoria frente a Rusia. Su intensidad, sin embargo, ayudó mucho a una Roja necesitada de contundencia en el área rival. Nacho, Isco e Iago Aspas fueron los otros internacionales que ‘mojaron’... y todos ellos lo hicieron solo en una ocasión.

El seleccionador: Fernando Hierro

Solución de emergencia y de la ‘casa’ para dirigir a España en Rusia tras el escándalo Lopetegui. El balance fue de un triunfo y tres empates.

La convocatoria de España

Porteros: De Gea (M. United), Kepa (Athletic), Pepe Reina (Nápoles).

Defensas: Carvajal (Madrid), Piqué (Barça), Nacho (Madrid), Odriozola (R. Sociedad), Azpilicueta (Chelsea), Ramos (Madrid), Monreal (Arsenal), Jordi Alba (Barça).

Centrocampistas: Busquets (Barça), Iniesta (Barça), Saúl (Atlético), Koke (Atlético), Thiago (Bayern), Asensio (Madrid), D. Silva (M. City), Isco (Madrid).

Delanteros: Rodrigo (Valencia), L. Vázquez (Madrid), Iago Aspas (Celta), Diego Costa (Atlético).

Los resultados

Fase de grupos

Portugal-España 3-3

Irán-España 0-1

España-Marruecos 2-2

Cuartos de final

España-Rusia 1-1 (3-4)