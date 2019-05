"Hemos hecho siempre lo que hemos querido"

Alaska y Nacho Canut celebran el treinta aniversario de Fangoria con Extrapolaciones y dos preguntas, un disco a lo pin-up, como el de su adorado David Bowie. Incluye trece versiones y dos canciones nuevas compuestas en colaboración con Guille Milkyway (las dos preguntas a las que alude el título).

El disco se publica coincidiendo con su treinta aniversario. ¿Pensaban que durarían tanto tiempo?

No. De hecho, cuando empezábamos como Fangoria ya llevábamos unos cuantos años... No haces las cosas para que duren o no duren; la idea siempre es seguir adelante. Pero bueno, teniendo en cuenta nuestras experiencias con grupos anteriores, nunca nos habríamos imaginado durar tanto tiempo.

¿Era este el momento de grabar un álbum de versiones, una especie de deuda con el pasado, como la idea de Bowie con Pin Ups ?

Sí, porque, como fans de estos grupos y artistas, es un tipo de disco que a nosotros siempre nos ha gustado escuchar de los demás porque, por un lado, tienen esa cosa didáctica de darte a conocer bandas y canciones que no conocías, pero, por otro lado, dice mucho del artista que te gusta o que estás escuchando. El solo hecho de elegir unas canciones frente a otras, y luego de cómo se producen, ya te está diciendo mucho de cómo es esa persona.

Las dos canciones nuevas son Quién te has creído que soy y De qué me culpas . ¿De qué se culpan, Nacho Canut y Olvido Gara?

Pues no le damos vueltas a eso, no somas nada de darle vueltas a lo que hemos hecho o dejado de hacer. Me imagino que habremos tenido errores, pero como han sido nuestros propios errores, forman parte del camino. Somos muy poco judeocristianos en eso.

¿Treinta años pesan, o les han liberado?

Yo ya no sé si son los años o tus propios años, pero llevamos mucho tiempo viviendo un momento muy cómodo. Incluso te diría que ese momento tan difícil del principio de Fangoria ya era cómodo: ya digo, tenemos ya una edad, y estamos solos Nacho y yo, por lo que las decisiones se toman de una manera muy fácil. Tenemos una situación muy cómoda en la que, unas veces con más éxito, como ahora, y otras veces con menos éxito, como al principio, hemos estado haciendo siempre lo que hemos querido.