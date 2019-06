A pesar del tremendo éxito de su empresa, The Honest Company, la actriz Jessica Alba asegura que sigue sintiendo pasión por la actuación. "No siento que soy más una cosa u otra", confiesa la artista al ser cuestionada si a sus 38 años se siente más empresaria o actriz. "No puedo no ser actriz porque es lo que siempre he sido", dijo en Madrid.