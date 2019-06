En la piel de una pionera del 'Me Too'

La actriz Naomi Watts nunca imaginó que sería testigo de los cambios generados por el movimiento Me Too, una ola de historias sobre acoso sexual que, a su parecer, se formó antes del escándalo de Harvey Weinstein, cuando una periodista "pionera" denunció en 2016 al fundador de Fox News, Roger Ailes.

Gretchen Carlson, una conocida expresentadora de ese medio conservador estadounidense, es el personaje que Watts interpreta en la nueva miniserie The Loudest Voice ( La voz más alta), que sigue la meteórica carrera de Ailes en la política y la televisión hasta su abrupto ocaso debido a las denuncias de acoso sexual.

"Me siento una privilegiada. Es una historia importante: ella, sin saberlo, impulsó el movimiento Me Too al enfrentarse al hombre más poderoso de su industria", resaltó la actriz en una entrevista telefónica con un grupo de periodistas sobre este proyecto encabezado por el actor Russell Crowe como protagonista. "Fue una pionera, y tuvo un valor increíble. Estando en un entorno de trabajo tan misógino durante tantos años (...), decidió dar un empujón y decir no", destacó Watts.