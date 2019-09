Lo último de Cruz y Streep, en Venecia

Las actrices Penélope Cruz y Meryl Streep protagonizaron ayer la alfombra roja de la Mostra de Venecia en la que no solo se presentaron sus últimas películas sino que se exhibió el Vaticano imaginario que crea Paolo Sorrentino en su serie The new Pope.

La intérprete española participa en la película La red avispa del director francés Olivier Assayas, que compite por el León de Oro en la Mostra, e interpreta a Olga Salanueva, la mujer de René González, detenido en Florida por espiar a los grupos anticastristas. La actriz tuvo que prepararse durante meses en Cuba para lograr obtener el acento isleño.

Por su parte, Streep protagoniza The laundromat, de Steven Soderbergh, en la que se analiza el problema de los paraísos fiscales y el fraude a través de los bautizados como papeles de Panamá. Streep da vida a una jubilada que encuentra un hilo del que tirar para descubrir esta trama.

Sorrentino presentó ayer parte de la serie The new Pope „el segundo y séptimo capítulo„ con Jude Law y John Malkovich, y en la que promete grandes sorpresas.