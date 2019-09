Las mujeres ganan peso en San Sebastián

El director del Festival de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos, dice que este año los responsables del certamen donostiarra han visto más películas "interesantes" dirigidas por mujeres. "Probablemente, porque desde la base empieza a haber un apoyo al cine hecho por estas", añade.

"Veremos si en los próximos años se confirma esa tendencia", señaló tras explicar que en el 67 Zinemaldia, que se celebrará del 20 al 28 de septiembre, un 35 % de los títulos que compiten por la Concha de Oro son de realizadoras (en 2018 fue un 26 %) y que la sección New Directors "está al 50%". Pero Rebordinos, contrario a las cuotas, asegura que ha conocido estas estadísticas "a posteriori", que durante la selección "no se piensa en el género". "Sería absolutamente patriarcal y machista que eligiéramos una película de una mujer si nos parece mucho peor que la de un hombre. Somos el último eslabón de la cadena, las cuotas no tienen sentido", recalca. A su juicio, "lo que hay que generar es que las mujeres tengan oportunidades desde el comienzo para que, cuando lleguen las películas terminadas a los festivales, lo normal sea que haya una paridad". "El día en que las mujeres puedan dirigir exactamente igual que los hombres y estén en unos números parecidos, su presencia será similar", destaca Rebordinos, que espera que el Festival pueda presentar a final de año su anunciado informe de paridad, cifras sobre cuántas realizadoras, productoras, guionistas, directoras de fotografía, músicas y montadoras figuran en los filmes que llegan al festival y cuántas participan en los finalmente seleccionados. "Vamos a tener datos muy interesantes de aquí a seis años porque vamos a poder comparar y ver la evolución", indica Rebordinos, que considera "que todo este movimiento feminista que ha surgido, con sus luces y sus sombras, va a traer cosas positivas".