El tenor Josep Carreras aseguró que "nunca" vio al cantante Plácido Domingo "comportarse de una manera que no fuera la correcta", en alusión a la polémica por acoso sexual en la que está involucrado tras las acusaciones de una veintena de mujeres. "Yo no he visto nunca a Plácido Domingo comportarse de una manera que no fuera la correcta", apuntó.