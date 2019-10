Los 90 años de Héctor Alterio

Héctor Alterio cumplió 90 años el pasado 21 de septiembre y lo hizo "bien", sabiendo que está "más cerca del final que hace diez años" pero con la certeza de que "le funciona bien la cabeza" y puede seguir en los escenarios con el espectáculo Como hace 3000 años y hacerlo cada vez como si fuera nuevo.

Alterio lleva interpretando por toda España desde 2004, junto al guitarrista José Luis Merlín, Como hace 3000 años, un recital de música y poesía en homenaje a León Felipe que se estrena hoy, tras su paso en junio por el Bellas Artes, en Teatro del Canal.

El espectáculo toma su nombre del único poema que no es del zamorano, sino de Antonio Esteban Agüero, porque en él se incita al público a recuperar el amor por la poesía, como en tiempos de Homero. "Que un señor salga de su casa, vaya a una taquilla, se siente en una butaca y espere que le movilicemos con algo que es para él un estreno y que yo me olvide de lo que he hecho ya 200 veces... es un milagro", dijo Alterio, quien afirma que celebró sus 90 años "bien", acompañado de su mujer y de sus hijos, los también actores Ernesto y Malena.