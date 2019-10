La reina Letizia y Leonor, de rosa

La reina Letizia, que no da puntada sin hilo, se ha decantado por un total look en rosa a juego con su hija mayor, la princesa Leonor, para celebrar el Día de la Hispanidad. La asturiana ha vuelto a elegir a su modisto de cabecera para esta celebración, Felipe Varela.

En esta ocasión, la aguja de Varela sorprendía con un delicado vestido de corte completamente romántico. No es de extrañar que ante el rosa talco y la falda de tul, Letizia haya elegido un peinado acorde, y como no, sorprendía con un moño de bailarina, algo abultado y desenfadado, dejando sueltos algunos mechones tanto en la parte delantera como en la nuca. Sus salones de Steven Madden destalonados en talco y vinilo, y que también tiene en negro, completaban su look.

Leonor también eligió el rosa talco para esta ocasión con un vestido de cuello caja, manga francesa y corte a la cadera con unas ligeras ondas y falda trapecio, con unas bailarinas de terciopelo en el mismo tono. Su hermana Sofía, que iba de azul celeste, llevaba el mismo calzado. Ambas lucieron sus melenas rubias con ondas surferas.