Protagonismo latino en la Berlinale

El español Javier Bardem y la mexicana Salma Hayek, protagonistas de The roads not taken, pondrán el toque latino a la 70 edición de la Berlinale que arranca hoy con una nueva dirección bicéfala afanosa de renovación y que entre los primeros cambios introduce una sección a competición paralela a la de los aspirantes a los Osos, que este año ascienden a 18.

Como es habitual, los filmes en la tradicional sección a competición incluye cineastas consagrados y emergentes, aunque como dijo el director artístico de la Berlinale, el italiano Carlo Chatrian, en un encuentro con la prensa extranjera, el festival "no se compone de nombres", sino de películas.

Javier Bardem y Salma Hayek competirán con The roads not taken, de la británica Sally Potter. Pero no será la única presencia latina. El estadounidense Abel Ferrara presentará Siberia, un filme coproducido con México y con Willem Defoe como protagonista. Argentina regresa a la competición tras años de ausencia con El prófugo y Brasil aspirará a los Osos con Todos os Mortos, de Caetano Gotardo y Marco Dutra, un filme sobre la esclavitud.