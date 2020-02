A Costa da Morte llega a la Berlinale

El director gallego Lois Patiño estrenó el pasado domingo en la Berlinale Lúa Vermella, un filme íntegramente en gallego donde la realidad y la leyenda se entrelazan creando un retrato del imaginario fantástico de los pueblos de A Costa da Morte. La película se estrenó dentro de la sección Forum, "la natural para esta película, que es una cinta que apuesta por un lenguaje cinematográfico diferente", según explica el propio director.

Mientras que en su anterior largometraje, Costa da Morte (2013), buscaba documentar la realidad de esta zona, en Lúa Vermella se adentra en la leyenda, la mitología, que asegura "está muy viva en Galicia". Con este punto de partida cuenta la historia de Rubio, un marinero que ha muerto ahogado en el mar y cuyo cadáver no ha podido ser recuperado, lo que impide cerrar las heridas de la gente de su pueblo, que recurre a unas meigas para pasar su duelo. "El Rubio de Camelle es un buzo real de A Costa da Morte", explica Patiño, "que ha recuperado más de 30 cadáveres de naufragios, ayudando a cerrar el duelo a muchas familias de la zona". También aclara que la idea de esta película ya existía y que, de hecho, no conocía la historia de El Rubio hasta pocas semanas antes del rodaje, "aunque pueda que no lo parezca al ver la película", dice.

"A partir de su historia real comenzamos a crear una fábula alrededor del imaginario fantástico gallego „las meigas, la Santa Compaña...„, y esta convivencia mayor entre vivos y muertos que ha definido y define a la cultura gallega", indica Patiño, quien asegura que otro aspecto que quería abordar a través de su nueva película era "el tiempo a partir de figuras inmóviles en el paisaje", mediante personajes quietos a los que se oye pensar mientras el mar y el mundo a su alrededor se mueven.