Demi Lovato ha vuelto a su carrera y no duda en hablar claro de cómo tuvo que dejar de trabajar hace unos años por una sobredosis. "Siento que he vivido una vida que no era mía. He tenido problemas alimenticios que han pasado después a otros problemas, pero sentí que mi vida estaba siendo controlada por mucha gente a mi alrededor", indica.