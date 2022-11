El seleccionador Luis Enrique Martínez explicó porqué tuvo que recurrir de urgencia a Alejandro Balde para reemplazar a Jose Gayá sin esperar a su posible recuperación física. Luis Enrique, junto a Sergio Busquets, atendieron a los medios de comunicación en las horas previas en la previa del España-Costa Rica que significará para la Roja el debut en el Mundial de Qatar 2022.

Luis Enrique explicó que tuvo que decidir "con la cabeza, no con el corazón" y que está tranquilo por su decisión aunque desde el entorno próximo al Valencia, el club de Gayá, aseguraban que el defensa habría estado a tiempo para competir en el partido ante Costa Rica. "¿A punto para jugar mañana? Incluso para jugar ayer", ironizó el seleccionador. "Esto responde a lo que pasa en todos los países, no solo en el nuestro. Se juzgan las decisiones, pero yo tengo que tomar decisiones porque soy el seleccionador".

Lucho no tuvo problema para explicar de nuevo sus motivos de manera detenida. "Si hubiera podido tomar una decisión con el corazón, Jose Gayá se habría quedado porque lo aprecio, él lo sabe, y se merece estar en un Mundial. Pero tengo que tomar mis decisiones con la cabeza. Tanto los doctores (de la Selección) como otras consultas externas que hicimos, nos confirmaron que Gayá tenía una lesión de 10-15 días y no podía jugar dos de los tres partidos (de la fase de grupos).

Gayá, una vez recuperado, tampoco habría podido recuperase para estar al cien por cien, según la información que maneja Luis Enrique, "y tengo que tomar una decisión por un país. ¡Imagina que hago lo que quieren los de Valencia (que se quedara) y se lesiona Jordi Alba y empezamos el Mundial sin laterales izquierdos, qué habrían dicho".

Una posición específica

Luis Enrique insistió en que "lo que yo quiero y me dicta el corazón es que Gayá juege un Mundial, y la cabeza me dicta qué es lo que necesita el equipo". Y dio la clave de su decisión: "Es la única posición en la que no puedo esperar porque necesitamos un tipo de jugador especial, que defienda y ataque, y teníamos dos tíos específicos (Alba y Gayá), a la que no se puede adaptar cualquiera" de los que estaban en la concentración.

De ahí que Luis Enrique convocara a Alejandro Balde por Gayá aunque este "es un fenómeno me cae de maravilla y él lo sabe, ha tenido muy mala suerte porque incluso se lesionó solo en el entrenamiento, pero por la forma como se torció el tobillo ya se vio", concluyó.