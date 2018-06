Catar resiste al bloqueo de Arabia Saudí, un año después de estallar la crisis

El bloqueo comercial decretado hace un año contra Catar por Arabia Saudí, Emiratos Unidos, Egipto y Baréin cumple hoy un año. El pequeño emirato sigue resistiendo en medio de una crisis diplomática a la que no se ve fin. Acusado de apoyar el terrorismo, Catar fue objeto de bloqueo por reclamar una rebaja de las tensiones entre Irán y los países suníes. El bloqueo fue un prólogo de la escalada antiiraní que ha culminado con la salida de EEUU del tratado nuclear de 2015 con Teherán.

"El bloqueo no ha producido los resultados deseados por quienes esperaban que el shock y la conmoción forzaran a Catar a someterse a sus demandas radicales de cambio de comportamiento", comentó a Efe el analista Kristian Ulrichsen, del estadounidense Baker Institute for the Middle East.