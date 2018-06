París, Londres y Berlín piden a EEUU que exima a sectores clave de las sanciones a Irán

May y Netanyahu, ayer, delante del 10 de Downing Street.

May y Netanyahu, ayer, delante del 10 de Downing Street. reuters

Los ministros de Exteriores y Economía de Francia, el Reino Unido y Alemania enviaron ayer una carta a sus homólogos de EEUU para exigirles exenciones a ciertos sectores económicos en la aplicación de sanciones a sus empresas que comercien con Irán. "Esperamos que Estados Unidos se abstenga de tomar iniciativas que perjudiquen a los intereses europeos de seguridad", indicaron los responsables de esos países en una misiva revelada por el titular francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire.

La carta, que también lleva la firma de la responsable de política exterior de la UE, Federica Mogherini, es una iniciativa de los tres países que rubricaron el acuerdo de julio de 2015 con Irán para poner fin a su programa nuclear a cambio del levantamiento de las sanciones.

Los firmantes muestran su deseo de que Washington distinga ciertos sectores de actividad en los que consideran que el restablecimiento de las sanciones a Irán y las empresas que comercien con ese país pueden tener "efectos extraterritoriales". Entre ellos figuran la industria farmacéutica, la sanidad, la energía, el automóvil, la aviación civil, las infraestructuras y la banca.

París, Londres y Berlín aseguran compartir la inquietud de Washington sobre lo que sucederá con el programa nuclear iraní más allá de 2025, fecha final del acuerdo firmado, sobre su programa balístico y sus intervenciones en la región. Pero creen que poner fin al pacto puede "desestabilizar aún más una región donde nuevos conflictos serían desastrosos", al tiempo que señalan que "no hay una alternativa creíble en este momento".

Por su parte, Irán no está dispuesto a acordar más "medidas voluntarias" con la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) -por ejemplo, un mayor número de inspecciones- hasta que no se resuelva el futuro del acuerdo nuclear tras el abandono anunciado por EEUU. "Irán no se beneficia del acuerdo nuclear, por lo que nadie debe esperar que ponga en marcha medidas voluntarias", dijo el embajador iraní ante la AIEA, Reza Najafi.