Roban datos de 92 millones de usuarios de la web MyHeritage

Direcciones de correo electrónico de más de 92 millones de usuarios del sitio genealógico MyHeritage, con sede en Or Yehuda (a las afueras de Tel Aviv) han sido robados, informó hoy el económico israelí Calcalist.

El portal permitía a los usuarios crear su árbol genealógico haciendo búsquedas en documentos históricos como censos, bases de datos de migración, matrimonios y entierros y podía ser usada en 42 idiomas, además de ofrecer también un servicio de análisis genético, con una base de datos de información genética de más de un millón de personas.

El robo tuvo lugar el pasado 26 de octubre, informó en un comunicado la empresa, que descubrió la filtración el pasado lunes cuando fue contactada por un investigador independiente de seguridad que le señaló que había encontrado una base con los e-mails y contraseñas de 92.283.889 personas.

MyHeritage aseguró a los usuarios que no archiva las contraseñas completas, por lo que cualquiera que haya accedido a ellas no puede entrar en sus perfiles, aunque les recomendó que, para mayor seguridad, cambien las claves.

"No hay evidencia de que los datos en el archivo hayan sido usados por los perpetradores", señaló la empresa a sus clientes, a los que aseguró que no ha detectado actividad de que ninguna de sus cuentas hayan sido expuestas.

"Creemos que la intrusión se limita a las direcciones de e-mail. No creemos que ningún otro sistema haya estado involucrado. La información de tarjetas de crédito no se guarda", señaló la compañía, que afirma que ha tomado medidas para que el incidente no se repita.