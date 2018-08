El exdirector de la CIA acusa al presidente de EEUU de querer "amedrentar" a los funcionarios críticos

El exdirector de la CIA, John Brennan, afirmó ayer que la decisión por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cancelar sus credenciales de acceso a la Casa Blanca supone un intento de "amedrentar" a las voces críticas con su Gobierno. "Trump claramente está cada vez más desesperado por protegerse a sí mismo y a aquellos cercanos a él", indicó Brennan en un artículo publicado en The New York Times, en el que aseguró además que no cesará sus críticas hacia el presidente por su presunta complicidad con la denominada trama rusa en las últimas elecciones presidenciales. Brennan fue director de la CIA entre 2013 y 2017, bajo el mandato de Barack Obama. Al igual que otros funcionarios de alto nivel, conservaba su acceso a la Casa Blanca para desempeñar labores de asesoramiento a sus sucesores.

El presidente estadounidense, que revocó su autorización el miércoles por realizar "una serie de acusaciones ridículas e infundadas" sobre su Gobierno , aseguró que barajaba también la posibilidad de revocar las autorizaciones de otros altos funcionarios de la anterior administración por encabezar la "farsa" de la supuesta injerencia rusa a su favor en las elecciones de 2016. "La llamo la caza de brujas arreglada, es una farsa", indicó Trump.