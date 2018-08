Amenaza temporal

Michael Cohen fue durante una larga década el abogado arreglalotodo - fixer- de Donald Trump. Un hombre a prueba de bomba capaz de declarar que no dudaría en recibir un balazo con tal de proteger la vida de su jefe. El hombre, de hecho, al que Trump encargó pagar unos cuantos miles de dólares a dos de sus examantes para que mantuvieran la boca cerrada y no arruinaran el tramo final de su campaña presidencial.

Sin embargo, la lealtad del fixer se desplomó con estrépito cuando el pasado 9 de abril el FBI registró sus oficinas y encontró grabaciones muy comprometedoras sobre esos pagos. Unos pagos que, tan sólo cuatro días antes, Trump había negado de plano. Los mismos pagos -280.000 dólares- que ahora Cohen declara ante la justicia haber efectuado por orden de su jefe, incurriendo en financiación ilegal de la campaña. Un puñado de dólares, en fin, que puede acabar resultándole más letal al magnate que la supuesta conspiración con Rusia para ganarle las elecciones a Hillary Clinton.

Trump todavía no está acabado. Sin embargo, la pinza se estrecha, los nubarrones se acumulan y para disipar la tormenta el presidente de EEUU va a necesitar algo más que un torrente de tuits. Si se examina el mapa de la batalla puede observarse que uno de los brazos de la pinza se llama obstrucción a la justicia y el otro se llama mentira. Y sobre ambos flota la más difusa amenaza de la conspiración.

El fiscal Mueller entró en juego, en mayo de 2017, para dilucidar si Trump había incurrido en obstrucción a la justicia al destituir días antes al director del FBI, James Comey. El defenestrado Comey investigaba las relaciones con el Kremlin del efímero consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, general Mike Flynn. A Trump no le gustó esa investigación -ya creía saldada la deuda con la entrega de la cabeza de Flynn- y pidió "fidelidad" a Comey. Este se limitó a ofrecerle "honradez" al presidente, su cabeza rodó y Mueller salió a escena. Pero investigar si Trump obstruyó a la Justicia obligó a Mueller a explorar a fondo la trama rusa. Como resultado, han salido a la luz indicios más que alarmantes de que, sí, hubo conspiración. Y aunque va a ser difícil probar que Trump estaba al tanto, va a ser más fácil acusarle de obstaculizar las investigaciones. Lo cual es causa suficiente para iniciar un proceso de destitución - impeachment-. La segunda causa de destitución la acaba de servir Cohen con su autoinculpación. Trump tuiteó ayer a voces que su delito electoral es mínimo y puede saldarse con una multa. Cierto. Sin embargo, el abogado de una de las mujeres silenciadas, impulsor de la querella que ha llevado a la confesión de Cohen, tiene ahora más cerca su propósito de que el presidente declare ante la justicia si ordenó o no los pagos y, por tanto, si mintió meses atrás al negarlos. Nixon dimitió porque había mentido y Clinton tuvo que redefinir el concepto de sexo para convencer al Congreso de que no había mentido en el caso de Lewinsky.Para despejar toda posibilidad de que le llegue un proceso de - impeachment- por una de esas dos vías, Trump necesita que los republicanos conserven las dos cámaras del Congreso en las elecciones de noviembre. El Senado lo tienen difícil desde hace meses y la Cámara de Representantes se ha complicado con la confesión de Trump. Amenaza, pues, temporal sobre un magnate al que sólo unas urnas favorables podrán servir de pararrayos.