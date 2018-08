Italia amenaza con reducir su aporte a la UE si no obtiene un acuerdo migratorio

El vicepresidente del Consejo de Ministros italiano, Luigi Di Maio, reiteró ayer las amenazas que profirió el jueves sobre limitar la contribución anual de Italia al presupuesto de la Unión Europea si Bruselas no accede a un acuerdo para la reubicación de los 150 migrantes que se encuentran actualmente bloqueados dentro del barco Diciotti, en el puerto de Catania.

"Hemos tenido la oportunidad de ver en los últimos meses cómo responde la UE frente a una línea moderada o a una dura", comentó en Twitter el líder de la formación antisistema Movimiento 5 Estrellas -M5E-, asegurando que las instituciones comunitarias solo reaccionan ante ultimátums. Por ello, Di Maio lanzó una nueva advertencia a los altos funcionarios de los Estados miembros que mantuvieron ayer una reunión en Bruselas con vistas a avanzar hacia una solución común para la crisis migratoria: "Si la UE se obstina en su línea y no decide nada mañana sobre la distribución de los migrantes que se encuentran en la patrullera Diciotti, el M5E no estará más dispuesto a dar los 20.000 millones de euros que cada año Italia aporta a los presupuestos de la UE", afirmó el ministro.

La Comisión Europea -CE- reacción pronto a las declaraciones de Di Maio asegurando que las amenazas no funcionan en la UE. "Las amenazas no funcionan en Europa, no nos llevan a ninguna parte", subrayó el portavoz de la CE, Alexander Winterstein, mientras indicaba que "la única forma de encontrar soluciones en la UE es "trabajar juntos de forma constructiva y con buena voluntad".

Las tensiones entre Roma y Bruselas a raíz de la crisis migratoria no han cesado de aumentar en los últimos tres meses. Fuentes del Ministerio del Interior italiano subrayaron que "es la enésima demostración de que la UE no existe. Ningún Estado miembro ha querido firmar un comunicado, también porque no se dan las bases para un acuerdo que defina una nueva línea sobre rescates, desembarcos y reubicación de inmigrantes". Las mismas fuentes criticaron que los países europeos no hayan llegado a ninguna solución concreta para repartir a los 150 inmigrantes, la mayoría eritreos, que esperan desde el lunes en Catania una autorización del Gobierno italiano para poder desembarcar. El polémico ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, denunció ser víctima de un doble rasero después de que España deportara a Marruecos a los 116 migrantes que saltaron el miércoles la valla fronteriza con Ceuta. "Si lo propongo yo entonces soy racista, fascista e inhumano", criticó el ministro. Los migrantes retenidos en el Diciotti iniciaron ayer una huelga de hambre para reclamar que se resuelva pronto su situación. Salvini aseguró que eso no cambiará nada, porque en Italia hay "cinco millones de pobres" en huelga de hambre "todos los días".