Trump rechaza acudir al funeral de McCain

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no asistirá a las pompas fúnebres en honor al senador John McCain, fallecido hace dos días tras luchar contra un cáncer cerebral, según informó la Casa Blanca en un comunicado.

La nota precisó que, aunque Trump no asistirá a las exequias, ha pedido a tres altos funcionarios que lo representen: el secretario de Defensa, James Mattis, el jefe de Gabinete, John Kelly, y su asesor de seguridad nacional, John Bolton.

El portavoz de la familia de McCain, Rick Davis, citado por el diario The Washington Post, había avanzado anteriormente que el mandatario no tenía intención de acudir: "El presidente, por lo que sabemos, no asistirá al funeral. Es un hecho", declaró Davis.

En lugar del actual jefe de Estado, apuntó el propio Davis, serán los expresidentes Barack Obama (2009-2017) y George W. Bush (2001-2009) quienes tomen la palabra en las exequias, que se celebrarán el próximo sábado en la catedral de Washington.

Un día después, el veterano de la Guerra de Vietnam recibirá sepultura en la base naval de Annapolis, en Maryland.

A pesar de ser ambos republicanos, la animadversión existente entre Trump y McCain era por todos conocida, por lo que no extrañó que hace ya un tiempo, después de dar a conocer la gravedad de su enfermedad, el propio senador dijera que no quería que el presidente hablara en su funeral.

Además de las exequias, está previsto que la clase política de Washington presente sus respetos a este senador, de 81 años, que pasó más de tres décadas vinculado a la Cámara alta con la instalación de una capilla ardiente en el Capitolio, un honor reservado a una treintena de personas a lo largo de la historia del país.