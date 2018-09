Trump ataca a FBI y Justicia pero niega el cese de Sessions antes de las elecciones

La presión del aparato judicial y la proximidad de las elecciones legislativas de medio mandato -6 de noviembre- desataron ayer la agresiva locuacidad del presidente de EEUU Donald Trump, quien en un lapso de pocas horas amenazó al departamento de Justicia y al FBI, a la vez que tachaba de "ilegal" la investigación de la trama rusa, cuya pinza se estrecha cada vez más sobre él.

Trump inició su escalada calificando de "ilegal", en una entrevista con Bloomberg News, la investigación que dirige el fiscal especial Robert Mueller de la supuesta conspiración entre su equipo de campaña y Rusia para imponerse en las presidenciales de 2016 frente a Hillary Clinton. La ilegalidad vendría, para el magnate, de que las pesquisas siguen apuntando a su círculo más íntimo, empezando por su hijo Donald junior, y le tienen a él mismo en el punto de mira de Mueller, que pretende interrogarle. Para Trump, "grandes académicos", que no identificó, consideran que no debería haber un fiscal especial investigando esos hechos. Sin embargo, Mueller cuenta con el respaldo del departamento que lo nombró, el de Justicia, cuyo responsable, el fiscal general Jeff Sessions, lleva meses convertido en bestia negra de Trump. En las últimas semanas ha ido creciendo el rumor de que el Presidente lo cesará en cualquier momento. Trump lo desmintió en el curso de la misma entrevista, aunque se negó a precisar si lo mantendrá tras las elecciones de noviembre, en las que los republicanos podrían perder el control de al menos una de las cámaras del Congreso. Sin embargo, poco después amenazó con intervenir el departamento de Justicia y el FBI, a los que acusó de "no hacer su trabajo", sin dar más precisiones.

Un sondeo de The Washington Post y la cadena ABC aseguró ayer que el 60% de los estadounidenses desaprueba el trabajo de Trump, cuatro puntos más que en la anterior oleada. Sólo un 36% le apoya. Un 49% de los encuestados defiende que el Congreso inicie un proceso de impeachment o destitución, mientras que un 46% se opone.