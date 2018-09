May descarta "traicionar la democracia" con otro referéndum sobre el 'Brexit'

La primera ministra británica, Theresa May, aseguró ayer que no cederá ante aquellos que piden la celebración de un segundo referéndum sobre el Brexit porque supondría una "traición a la democracia". En un artículo publicado en el S unday Telegraph, la conservadora reafirmó su posición en este extremo, contraria a que el Reino Unido vuelva a ser llamado a las urnas en caso de no alcanzar un acuerdo de salida con la UE o someter a votación los términos del mismo.

Posibilidades que han ido cobrando fuerza en los últimos meses y que defienden campañas como The People's Vote, que quiere que diputados y activistas presenten una moción en la conferencia anual del Partido Laborista, que se celebrará este mes, para solicitar que la formación apoye oficialmente una nueva consulta.

Además, la primera ministra sostuvo ayer que no claudicará ante la UE si Bruselas trata de forzar la introducción de modificaciones en su plan para el Brexit que no vayan en el "interés nacional".

May defendió su estrategia de salida, conocida como plan de Chequers, y opinó que desde que éste fue presentado el pasado julio se ha producido un "progreso real" en las negociaciones con los 27.

La premier reconoció que los meses venideros son "cruciales" para "modelar el futuro" del Reino Unido, pero declaró que tiene "clara" su misión de satisfacer "la democrática decisión del pueblo británico" de abandonar el bloque.

Con todo, el Gobierno británico se prepara también para un eventual escenario sin acuerdo y el mes pasado divulgó más de una veintena de documentos técnicos sobre los problemas que puede afrontar el país si no hay pacto con la UE. El exministro para el Brexit David Davis opinó que el plan de May permite que siga siendo la UE quien "dicte las reglas".