La inteligencia alemana vigila a AfD como primer paso para la ilegalización

Los servicios de inteligencia alemanes han comenzado a vigilar a la formación ultraderechista Alternativa por Alemania -AfD-, principal impulsora de la escalada racista que vive el país, como primer paso hacia una eventual ilegalización por "actividades anticonstitucionales". Los servicios de la ciudad-estado de Bremen han sido los primeros y, desde la pasada semana, ya siguen de cerca a la organización juvenil del partido. Se considera que la formación será sometida pronto a escrutinio en Baja Sajonia y en Renania del Norte-Westfalia.

El debate sobre la necesidad de que la inteligencia alemana supervise a la AfD en su conjunto se reavivó este fin de semana, a raíz de la convocatoria por parte de ese partido de una marcha de corte neonazi en la sajona Chemnitz para recordar a las "víctimas" de la "multiculturalización" forzada de Alemania. La marcha y otra de signo contrario se saldaron con al menos una veintena de heridos, incluidos tres policías. La AfD -primera fuerza de la oposición al Gobierno de coalición CDU-SPD- obtuvo un 27% de votos en Sajonia en las generales de 2017.

Por el momento, el ministerio del Interior, dirigido por el ultraconservador bávaro Horst Seehofer, no prevé dar el paso por estimar que aún no hay razones para un seguimiento del partido "en su conjunto". El Partido Socialdemócrata -SPD- y Los Verdes han abogado porque la Oficina Federal para la Protección de la Constitución -BfV-, la inteligencia nacional interior, incluya a la AfD en su conjunto como un organismo al que hay que seguir. "AfD se ha mostrado abierta a las tesis ultraderechistas. Cuando alguien amenaza este Estado, debe ser vigilado", aseguró el secretario general del SPD, Lars Klingbeil. La presidenta socialdemócrata, Andrea Nahles, añadió que la AfD se ha quitado ya su "máscara" y se muestra como una "organización pantalla de racistas y fascistas". Pese a las reticencias de Seehofer, máximo abanderado en el Gobierno de las políticas antiinmigratorias, el portavoz del Ejecutivo, Steffen Seibert, argumentó que los actos convocados por la AfD y otros grupos en Chemnitz no son homenajes a las víctimas de crímenes cometidos por extranjeros sino actos "neonazis para perpetrar violencia". La actual escalada de tensión se inició el pasado día 26 de agosto cuando un alemán murió, supuestamente, a manos de dos inmigrantes. "Esas marchas de extremistas de derecha y de neonazis listos para la violencia, no tienen nada que ver con el duelo por un hombre", buscan "dar un mensaje de odio, contra los extranjeros, los responsables políticos, la policía y la prensa libre", dijo Seibert. "Cada ciudadano puede hacerlo saber tomando la palabra y tomando una posición contra la división de nuestro país", añadió.