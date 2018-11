EEUU vota dividido en unas elecciones convertidas en un plebiscito sobre Trump

Los estadounidenses votan este martes en las elecciones de medio mandato en un país dividido que vive la contienda como un referéndum sobre la presidencia de Donald Trump, quien podría perder la mayoría parlamentaria.



Las urnas abrieron este martes en el este del país con la expectación de una alta participación, en unos comicios que generan mucha expectación. Las cadenas de televisión mostraban largas colas de personas que esperaban para sufragar en algunos centros de votación.



"Los demócratas están locos: escuché que quieren darle a los inmigrantes ilegales el derecho a voto", dijo a la AFP Jerry, un republicano de 64 años y el primero en la fila en una mesa electoral de Chicago. Es la primera vez que este jubilado votará en una elección de medio término.



Detrás de él están Yorgo Koutsogiogasi y su esposa. Llegados desde Grecia en 1977, son recurrentes en estas votaciones. "Es una elección de consecuencias importantes", dijo el demócrata de 64 años. "La discordia (...) está realmente destrozando el país. Voto por los candidatos que, para mí, tienen la capacidad de unir a las personas en lugar de dividirlas".



Si bien el nombre de Trump no figura en las papeletas, estas elecciones se consideran una suerte de referéndum sobre su presidencia.



En el comicio están en juego las 435 bancas de la Cámara de Representantes, 35 escaños en el Senado, 36 gobernaciones, además de varios cargos locales como alcaldes, jueces y sheriffs.





