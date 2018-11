Un muerto y dos heridos en Melbourne tras ser apuñalados por un hombre

Una persona murió y otras dos se encuentran hospitalizadas después de que un hombre las apuñalara en una concurrida calle de la ciudad australiana de Melbourne, según informaron hoy fuentes policiales.



Bloodshed has once again come to the heart of Melbourne after a man armed with a knife was shot by police following a suspected terror attack in Bourke Street. The horror began when a ute crashed and exploded into flames. @EmilyCAngwin #7News pic.twitter.com/WvbyrJdzNF