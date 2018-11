Juncker: "No habrá un 'Brexit' sin acuerdo porque sería catastrófico"

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, está convencido de que se alcanzará un acuerdo con el Reino Unido "en las próximas semanas" para su salida de la UE, porque un Brexit desordenado "sería catastrófico". "Tendremos un acuerdo con nuestros amigos británicos. Este acuerdo se cerrará en las próximas semanas", dijo el dirigente comunitario en una entrevista emitida ayer por el canal France 24.

Explicó que dado que ya es "una tragedia" el abandono de la UE del Reino Unido, "no vamos a añadir nuevos momentos trágicos". Entre tanto, cuatro miembros del Gobierno británico, Theresa May, que rechazan su plan para acordar el Brexit con Bruselas podrían abandonar de forma inminente el Ejecutivo, según The Sunday Times, citando fuentes gubernamentales. Asegura que la UE rechazará la última propuesta de Londres de crear un mecanismo independiente para supervisar la salida del sistema aduanero.