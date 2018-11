Bruselas enfría las expectativas de un acuerdo inminente sobre el 'Brexit'

Sánchez y May, el pasado mes de junio.

El negociador europeo Michel Barnier, confirmó ayer que, pese a las "intensas" negociaciones, todavía no hay un acuerdo sobre el Brexit, lo que aumenta la presión sobre la debilitada primera ministra británica Theresa May. Barnier, no obstante, explicó que "continúan los intensos esfuerzos de negociación.

A menos de cinco meses de la fecha de salida del club comunitario, el próximo 29 de marzo, May intenta concluir rápidamente las negociaciones con Bruselas para que el Parlamento británico pueda votar un acuerdo antes de finales de año.

Las discusiones siguen encalladas donde lo estaban hace un mes: cómo evitar una frontera "dura" entre Irlanda y la británica Irlanda del Norte.

"Necesitamos ver los detalles de lo negociado, en particular las condiciones de una unión aduanera, veremos lo que es posible, pero evidentemente la pelota está en el campo británico", advirtió la ministra de Asuntos Europeos francesa Nathalie Loiseau, a su llegada ayer a una reunión de los 27 en Bruselas para hacer balance de la situación.

La ministra gala insistió en la determinación del bloque comunitario por lograr un "buen acuerdo" para las dos partes y se mostró convencida de que todavía es "posible" lograrlo, pero dejó claro que ello depende de "una decisión política británica y eso solo lo puede decir May".