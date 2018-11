Francia rinde homenaje a las víctimas del 13-N tres años después

Las autoridades francesas han encabezado los actos de homenaje este 13 de noviembre en recuerdo a las 130 personas que perdieron la vida hace tres años por la cadena de atentados perpetrada por Estado Islámico en París, aunque en esta ocasión por primera vez no ha estado presente el presidente, Emmanuel Macron.



La delegación, de la que han formado parte el primer ministro galo, Edouard Philippe, y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, ha partido a primera hora desde el Estadio de Francia, donde se inmolaron los tres primeros terroristas suicidas. Una persona perdió la vida en esta primera acción, desencadenante de una noche de terror en la capital francesa.



Los homenajes han seguido en la zona de cafeterías donde se perpetraron tiroteos y, especialmente, en la sala de conciertos Bataclan, escenario de una masacre con 90 asesinados. La lectura de los nombres de las víctimas ha sido el momento más emotivo de la solemne ceremonia.



Macron no ha acudido a los actos de este martes, un hecho inédito después de que sí asistiese a los actos de 2017 y que un año antes las ceremonias estuviesen presididas por su predecesor en el Elíseo, François Hollande, bajo cuya Presidencia se cometieron los ataques.



"Han pasado tres años pero no hemos olvidado nada", ha publicado Macron en Twitter, al recordar unos hechos que están "en la memoria de toda la nación". "No olvidaremos jamás (a las víctimas): nos recuerdan la fuerza de lo que nos une y no se puede destruir", ha añadido.





Trois années sont passées mais rien n'est oublié. Le 13 novembre est entré dans la mémoire de la Nation tout entière, là où se tiennent chacune des victimes. Nous ne les oublierons jamais : elles nous rappellent la force de ce qui nous tient ensemble et qui ne peut être détruit. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 13 de noviembre de 2018

El ministro del Interior,ha admitido en declaraciones a la cadena BFM TV que la amenaza sigue siendo alta en Francia, aunque ya no riga el estado de emergencia decretado tras los atentados. No obstante, también ha defendido que la capacidad de prevención y respuesta ha mejorado.