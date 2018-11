Sánchez aconseja a Londres que celebre un segundo referéndum

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez, dijo ayer que si fuera el primer ministro británico, convocaría "sin duda" un segundo referéndum sobre el Brexit. El jefe del Ejecutivo se suma así a los primeros ministros de Malta Joseph Muscat, y Chequia Andrej Babis, los únicos jefes de Gobierno de los veintisiete Estados miembros de la Unión Europea -UE- que abogan abiertamente por una segunda consulta. "Es cierto que ahora estamos a punto de firmar un acuerdo de transición" pero "me gustaría ver al Gobierno británico convocando un segundo referéndum. No me refiero a ahora, sino en el futuro, de forma que pueda volver a la UE".