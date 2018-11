Trump arremete contra Macron y su idea de crear un ejército europeo

El presidente estadounidense, Donald Trump, renovó este martes sus críticas a su homólogo francés, Emmanuel Macron, por sus "bajos niveles de popularidad" a la vez que subrayó que fue EE.UU. quien rescató a Francia durante la Segunda Guerra Mundial.



"Emmanuel Macron sugiere construir su propio Ejército para proteger a Europa de EE.UU., China y Rusia. Pero fue de Alemania en la Primera y Segunda Guerra Mundial - ¿Cómo le fue a Francia? Estaban empezando a aprender alemán en París antes de que llegase EE.UU.", ironizó Trump en su cuenta de Twitter.



Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump ha exigido a los socios de la OTAN que aumenten su presupuesto militar, ya que considera que es excesivo e injusto el gasto con el que carga EE.UU para proteger a sus aliados.





Emmanuel Macron suggests building its own army to protect Europe against the U.S., China and Russia. But it was Germany in World Wars One & Two - How did that work out for France? They were starting to learn German in Paris before the U.S. came along. Pay for NATO or not!