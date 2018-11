Nuevo golpe para May: dimiten dos de sus ministros tras el preacuerdo del Brexit

La ministra británica de Trabajo y Pensiones, Esther McVey, ha dimitido de su cargo por desacuerdos con el borrador de "brexit" consensuado por la primera ministra, Theresa May.



McVey dijo hoy en su cuenta de Twitter que el acuerdo preliminar pactado con Bruselas "no honra los resultados del referéndum" del 23 de junio de 2016, en que un 52 frente a un 48 % de los británicos apoyaron salir de la Unión Europea (UE).



Unos momentos antes, el ministro británico para la salida de la Unión Europea (UE), Dominic Raab, anunció su dimisión del cargo por desacuerdos con el pacto preliminar del "brexit" consensuado con Bruselas por la primera ministra, Theresa May.



"No puedo en conciencia apoyar los términos propuestos para nuestro acuerdo con la UE", ha afirmado en su cuenta de Twitter, donde expresa también su "respeto" por la jefa del Gobierno conservador.



Raab, que accedió al puesto tras la dimisión de David Davis el pasado julio, se ocupó del último tramo de las negociaciones con la Comisión Europea, y hasta ahora había apoyado el plan gubernamental.



En su carta de dimisión a May, el político "tory", que apoyó el "brexit" en el referéndum de 2016, dice que no puede secundar el acuerdo por dos razones.



Primero, "porque el régimen regulatorio propuesto para Irlanda del Norte plantea una amenaza muy real para la integridad del Reino Unido", explica.



Y en segundo lugar, añade que no puede "aceptar" que la cláusula de seguridad para evitar una frontera en Irlanda sea "indefinida", y en la que la UE "tiene un veto" sobre la capacidad del Reino Unido de rescindirla.



"Ninguna nación se ha sometido a un régimen tan extensivo"

Today, I have resigned as Brexit Secretary. I cannot in good conscience support the terms proposed for our deal with the EU. Here is my letter to the PM explaining my reasons, and my enduring respect for her. pic.twitter.com/tf5CUZnnUz — Dominic Raab (@DominicRaab) 15 de noviembre de 2018

La libra esterlina cae más de un 1 %

Los términos de ese plan de contingencia "suponen un híbrido de las obligaciones de la unión aduanera de la UE y las del mercado único", sostiene el diputado.Raab argumenta en la misiva que ninguna nación democrática se ha sometido jamás aimpuesto "externamente sin un control democrático sobre las leyes que se aplicarán", ni la capacidad de salir de ese acuerdo."Sobre todo, no puedo reconciliar los términos del acuerdo propuesto con las promesas que hicimos al país en nuestro manifiesto en las últimas elecciones", afirma el diputado "tory", cuya dimisiónEsta es la primera dimisión de un ministro del Ejecutivo tras el anuncio ayer del acuerdo preliminar de "brexit", que establece los términos de la salida del Reino Unido de la UE y el marco de la futura relación comercial.Previamente, anunció su marcha el secretario de Estado para Irlanda del Norte,, partidario de la permanencia en la consulta de 2016, que también ha criticado un pacto que, dijo, impide al país convertirse en un Estado soberano.May defenderá hoy el borrador ante el Parlamento, si bien no se descartan más dimisiones a todos los niveles.La libra esterlina cayó hoy más de un 1 % ante el euro y el dólar tras la dimisión Dominic Raab. La divisa británica perdió un 1,2 % frente al euro, hasta 1,13 euros, y un 1,1 % ante el dólar, hasta 1,28 dólares, al conocerse la primera dimisión entre los ministros del Ejecutivo de la primera ministra conservadora,May defenderá hoy ante el Parlamento el borrador de acuerdo consensuado con Bruselas, si bien no se descartan más dimisiones a todos los niveles, lo que hace tambalearse a los mercados ante la perspectiva de una crisis de Gobierno.