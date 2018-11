May resiste pese a la lluvia de dimisiones y la amenaza de una moción de confianza

May, ayer, durante el debate en la Cámara de los Comunes.

Theresa May resiste, pero la de ayer fue una jornada aún más dura que la del miércoles. Y los días que están por venir pueden ser peores. Si la víspera hubo de pelear cinco horas con sus ministros para que dieran el plácet al acuerdo del Brexit, ayer fue fustigada durante tres horas en la Cámara de los Comunes por partidarios y detractores del divorcio británico de la Unión Europea -UE-, mientras cinco dimisiones en cadena ponían en riesgo no ya el pacto alcanzado con Bruselas, sino su propio liderazgo. Por si esto fuera poco, el cabecilla de los euroescépticos de su partido Jacob Rees-Mogg, confirmó que instiga una cuestión de confianza contra la líder tory.

El clima es de franca hostilidad contra la premier, quien, después de recibir un duro castigo de la oposición y también de decenas de diputados de su partido, el Conservador, en los Comunes, convocó una rueda de prensa por la tarde para reafirmarse en todo lo dicho en la sesión matinal del Parlamento: el acuerdo es el mejor posible, la salvaguarda para evitar una frontera en Irlanda no podía evitarse, no piensa dimitir, no convocará un segundo referéndum. Ella, aseguró, ha hecho su trabajo; ahora es el turno de que los diputados hagan el suyo.

Cuestión de confianza

Y es que, aun cuando el pacto sea rubricado por los Veintisiete en una cumbre que ayer quedó oficialmente convocada para el próximo día 25, May tendrá que superar una votación en los Comunes a mediados de diciembre de la que, por lo visto y oído ayer, no podrá salir victoriosa.

Rees-Mogg anunció que ha pedido al grupo parlamentario tory que la primera ministra sea sometida a una cuestión de confianza. Y así se hará si además de la suya, el presidente del grupo Graham Brady, recibe otras 47. May no se arredró por ello, y para responder a las críticas de Rees-Mogg, que la acusó de faltar a todas sus promesas -"abandonar la unión aduanera, mantener la integridad territorial y prescindir de la jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia"-, citó a los medios para advertir a los diputados de su partido que si rechazan el acuerdo, "nadie sabe seguro qué consecuencias se derivarán".

Y puso esta guinda a su segundo día consecutivo de infierno: "El liderazgo supone tomar las decisiones correctas, no las más fáciles".

A esa hora, la premier ya había pasado lo peor. Al menos, lo peor de ayer.

Dimisiones en Reino Unido

El día empezó con una cascada de dimisiones, una de ellas especialmente dolorosa, la del ministro para el Brexit Dominic Raab, es decir, el autor intelectual del acuerdo por parte británica. Para compensar, Raab dijo que May debe seguir al frente del Gobierno, pero cambiando el rumbo del Brexit. Con él renuncio su número dos Suella Braverman. Las otras dimisiones fueron las del secretario de Estado para Irlanda del Norte Shailesh Vara; la titular de Trabajo Esther McVey y el vicepresidente del Partido Conservador Rehman Chishti. No se descartan más en las próximas horas. La UE se dice preparada para cualquier escenario.