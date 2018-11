La 'revuelta del tanga' contra la absolución de una violación en Irlanda llega al Parlamento

Las mujeres en Irlanda están poblando las redes sociales con fotografías de tangas para protestar por una sentencia judicial en un caso de violación, una forma de denuncia que ha llevado esta prenda incluso hasta el Parlamento nacional.



"Demostradme que las bragas de abuela disuaden a los violadores" o "Mi tanga no es mi consentimiento" son algunos de los eslóganes que acompañan a las instantáneas de los internautas que se van sumando a esta revuelta femenina que percibe misoginia en cierta forma de aplicar justicia.



La indignación por el trato que se da en este país a las supuestas víctimas de agresiones sexuales ha ido creciendo desde que esta semana un tribunal de la ciudad de Cork (sur) absolvió a un hombre de 27 años que estaba acusado de violar a una joven de 17, tras una noche de fiesta.



La abogada del sospechoso, Elizabeth O'Connell, se refirió en su alegato final al tanga que llevaba la chica y pidió al jurado que lo tomara en consideración a la hora de emitir un veredicto, un planteamiento que ha llevado a grupos activistas y políticos a denunciar la "cultura que tiende a culpabilizar a las víctimas" en el sistema judicial.





Some of the signs from today's march against rape culture in Cork......@RosaWomen #Cork pic.twitter.com/UtiGe8GxcM