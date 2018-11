España acusa a May y a la UE de cambiar "con alevosía" el pacto sobre Gibraltar

May, valorando el acuerdo del ´Brexit´, ayer en Londres.

Una intensidad actividad diplomática destinada a evitar que el acuerdo del Brexit naufrague en el Consejo Europeo del domingo fue desplegada ayer por los principales actores de la Unión Europea -UE- mientras España y Reino Unido aparecían más enrocados que nunca en sus posiciones sobre Gibraltar.

Madrid se mantiene en la postura anunciada el martes por el presidente Sánchez: vetará el documento si no se explicita que cualquier acuerdo de la UE con Gibraltar después del período de transición debe contar con el visto bueno de España. La penúltima oportunidad para hacerlo pasó de largo ayer. Londres y Bruselas dieron por bueno el documento político sobre la relación futura tras el período de transición y en sus páginas no hay mención alguna al Peñón. Ayer se anunció que se ha abierto la puerta a que la transición se prolongue hasta finales de 2022.

Esta ausencia hizo virar la firmeza del Gobierno al malestar. El encargado de expresarlo fue el secretario de Estado para la UE Luis Marco, quien confirmó que el pasado miércoles España hizo el "descubrimiento" de que "alguien, con nocturnidad y alevosía", había incluido en el texto del Acuerdo de Salida un artículo, el ya célebre 184, del que se deduce que en la relación futura los asuntos sobre Gibraltar se abordarán exclusivamente entre Reino Unido y la UE.

Esta afirmación convierte en papel mojado la declaración política del Consejo Europeo que, en abril de 2017, concedió a Madrid el privilegio de conformidad previa en cualquier acuerdo de Londres y Bruselas sobre el Peñón.

Así las cosas, y ante la negativa de la UE a reabrir el Acuerdo de Salida tan laboriosamente pactado, la única solución que queda es añadir un anexo a ese documento que dé satisfacción a los requerimientos españoles. España quiere, precisó Marco, garantías por escrito de los servicios jurídicos de la UE de que el artículo 184 no se aplicará a Gibraltar. Si se obtiene, precisó el secretario de Estado, habrá visto bueno, "si no, no".

Mientras tanto, May dejó claro en dos ocasiones que el 184 no es casualidad. La primera ministra afirmó que no permitirá que el Brexit ponga en peligro "la soberanía británica de Gibraltar" y que el Acuerdo de Salida debe incluir a "toda la familia de Reino Unido".