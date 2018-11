May se niega a una petición de Sánchez de retirar el 184

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intentó el miércoles por la noche, en una larga conversación telefónica, que Theresa May retirase del Acuerdo de Salida el artículo 184. Pero la resistencia de May fue total. Así lo reveló ayer el secretario de Estado para la UE Luis Marco Aguiriano.

Según el responsable español, May hizo valer su "fragilidad política" para negarse a cualquier reapertura del acuerdo e instó a Sánchez a mostrar "apoyo y solidaridad" y a no poner obstáculos a la aprobación del acuerdo. Pese a las actuales discrepancias, la labor negociadora de ambos Gobiernos ha sido continua estos últimos meses. Fruto de ella son los 4 memorandos y el tratado fiscal pactados para facilitar la salida ordenada del Peñón de la UE. Estos documentos, no obstante, solo serán válidos durante el período de transición. De ahí el interés de España en tener un papel decisivo en la negociación de la relación futura entre la UE y el Peñón, que Madrid quiere desligar de la general entre Bruselas y Londres. Los textos pactados para la transición afectan a cuestiones fiscales, medioambientales, pesqueras y laborales.