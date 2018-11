¿Qué pasa con Gibraltar?

Un artículo del Acuerdo de Salida de Reino Unido de la UE, el 184, ha llevado a España a complicar en el último momento la tramitación del Brexit, a la que, tras unas durísimas negociaciones iniciadas hace año y medio, debe dar su visto bueno mañana el Consejo Europeo para que luego lo hagan la Eurocámara y los parlamentos nacionales. Todo ello antes del 29 de marzo próximo, fecha fijada para el adiós británico.

¿Qué pasa? España teme que el artículo 184 dañe su posición en las negociaciones sobre la relación futura de la UE con Gibraltar, esto es, la que arranca al acabar el periodo de transición, que en principio durará hasta el 31 de diciembre de 2020, aunque se estima que se prorrogará dos años más. En consecuencia, el Gobierno de Pedro Sánchez amenaza con votar contra el documento.

¿Un veto español? En realidad, no hay posibilidad de veto, porque el Acuerdo podría ser aprobado por mayoría cualificada -20 países que representen el 65% de la población-. Sin embargo, la unanimidad se considera de suma importancia en un asunto de la trascendencia del Brexit, máxime en el actual momento de descrédito de la UE.

¿Qué dice el 184? Lo grave no es lo que dice sino lo que no dice. El artículo se refiere a las negociaciones de la relación futura y en él la Unión Europea y Reino Unido se comprometen a que este proceso de diálogo sea rápido, legal y de buena fe, de manera que los acuerdos logrados puedan aplicarse, "en la medida de lo posible", en cuanto toque a su fin el periodo de transición.

¿Y qué no dice? El artículo no recoge el compromiso, adquirido en 2017, de que Gibraltar quede sujeto a una negociación especial en la que cualquier entendimiento entre las partes cuente con el visto bueno previo de España. En otras palabras, no reconoce el derecho de veto español a cualquier acuerdo entre Londres y Bruselas que afecte a Gibraltar.

¿Cuándo se pactó el veto? El derecho de España a veto se recoge explícitamente en el documento del Consejo Europeo de abril de 2017 en el que se marcan las orientaciones para la negociación del Brexit. En ese texto se dice: "Una vez que el Reino Unido haya salido de la Unión, ningún acuerdo entre la UE y el Reino Unido podrá aplicarse al territorio de Gibraltar sin acuerdo entre España y Reino Unido".

¿Conocía España el 184? No. Madrid no tuvo conocimiento de este artículo hasta que el borrador del Acuerdo de Salida fue repartido a los representantes de los 27 el miércoles de la pasada semana. Sin embargo, sí lo conocían el Reino Unido y Gibraltar. De ahí que España acuse a Londres de haberlo introducido con "nocturnidad y alevosía".

¿Para qué? Es un intento de blindar la soberanía británica sobre Gibraltar. A Londres no se le oculta que Madrid pretende aprovechar las negociaciones sobre la relación futura para resucitar su vieja idea de una cosoberanía.

¿Qué propone España? El Gobierno reclamó primero una modificación del artículo para aclarar que las negociaciones a las que alude no afectan a Gibraltar. Ante la negativa de Bruselas, reacia a reabrir un acuerdo alcanzado con gran dificultad, Madrid se conformó con que se citase a Gibraltar en la Declaración Política sobre la relación futura, aunque, a diferencia del Acuerdo de Salida, no tiene valor jurídico. Pero ese texto -que orienta la negociación de la relación tras el fin de la transición y que también debe aprobarse mañana- se cerró el jueves sin referencia alguna al Peñón.

¿Alguien presionó a May? El miércoles por la noche, el presidente Sánchez instó a la premier británica a retirar el artículo, pero ella se negó, amparándose en su fragilidad política. May gobierna en minoría y ni siquiera tiene garantías de que su Parlamento apruebe el Acuerdo de Salida. La imagen de que hace concesiones sobre Gibraltar daría la puntilla a sus posibilidades.

¿Quedan soluciones? A España le vale que se incorpore un anexo al Acuerdo de Salida o, incluso, que se cite el derecho español al veto sobre Gibraltar en las conclusiones del Consejo Europeo. Ambas opciones tienen valor jurídico.

¿Qué se ha pactado ya? El Acuerdo de Salida incluye un protocolo sobre Gibraltar que instituye tres comités bilaterales para negociar los derechos de los trabajadores transfronterizos, la protección medioambiental y la cooperación policial y aduanera. Se reconoce a los 10.000 trabajadores españoles en el Peñón el derecho a la libre circulación y a la no discriminación. La disputa sobre el aeropuerto se aparcó, al igual que la cuestión fiscal -paraíso y contrabando de tabaco, alcohol y gasolina-, aunque se insta al Reino Unido a subir los impuestos a los citados productos para combatir los tráficos ilegales. Estos acuerdos solo regirán durante la etapa de transición.