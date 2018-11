Sánchez mantiene el "veto" sobre el 'Brexit' y adelanta que sin acuerdo no habrá Consejo Europeo

El Consejo Europeo que mañana, domingo, debería dar en Bruselas su visto bueno a los acuerdos sobre el Brexit está en el aire y en riesgo de ser aplazado. Un intenso maratón negociador no consiguió ayer vencer la negativa española a respaldar el Acuerdo de Salida, que en el ya polémico artículo 184 no reconoce explícitamente el derecho a veto de Madrid en cualquier pacto de la Unión Europea (UE) y Reino Unido sobre la relación futura con Gibraltar. Desde Londres, la primera ministra, Theresa May, se reafirmó en que las "quejas" españolas no le harán dar marcha atrás en su voluntad de blindar la soberanía británica sobre el Peñón. Entre tanto, los negociadores españoles en Bruselas seguían anoche intentando conseguir garantías por escrito del papel preeminente de España en las decisiones sobre la colonia británica.

Desde La Habana, donde se encuentra en viaje oficial, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reafirmó, poco antes de regresar a Madrid, que "España mantiene el veto al acuerdo, porque las garantías aún no son suficientes". Sánchez avanzó su convencimiento de que "si no hay acuerdo (previo), lo que va a ocurrir es que el Consejo Europeo muy probablemente no se celebre, es evidente". La idea de que Sánchez incluso sopesa no desplazarse a Bruselas para participar en el Consejo Europeo circuló ayer con intensidad, aunque sin confirmación oficial.

Fuentes del Gobierno habían avanzado poco antes que consideraban insuficiente la última propuesta de Reino Unido, formulada hacia el mediodía, en la que Londres se comprometía a reconocer que ningún acuerdo entre Reino Unido y la UE se aplicará a Gibraltar sin el acuerdo de España. Sánchez no dio más detalles y evitó precisar si su Gobierno estimaba insuficiente la propuesta británica o si el problema era el instrumento en el que se plasmaría. La opción favorita de Madrid es engrosar con un anexo el Acuerdo de Salida alcanzado la pasada semana entre la Unión y Londres.

Desde Bruselas, fuentes de los negociadores españoles informaron de que la oferta británica fue formulada en una reunión de los 28 secretarios de Estado para la UE donde se planteó la posibilidad de que Reino Unido haga una declaración, de incierto valor jurídico, en la que se comprometa a compartir la interpretación del artículo 184 que hagan los Veintisiete. Esa declaración debería ir acompañada de otra paralela, hecha por los Veintisiete.

Un par de horas antes, el secretario de Estado para la UE, Marco Aguiriano, había afirmado: "Tenemos una promesa, un compromiso del Gobierno británico, dispuesto, dice, a declarar que la interpretación que vamos a hacer a Veintisiete y con la Comisión del artículo 184 (...) la comparten". Aguiriano subrayó que España esperaba ver por escrito la declaración. Después llegó el rechazo que, según algunas fuentes, es debido a que las precisiones sobre Gibraltar se recogían en un anexo que también incluía reclamaciones francesas sobre acceso a caladeros de pesca británicos y exigencias a Londres para prorrogar el periodo de transición. Madrid habría considerado que este batiburrillo diluye la reclamación española sobre Gibraltar.

Al otro lado del Canal, May consumió la jornada en buscar apoyos parlamentarios para que los Comunes aprueben el acuerdo cuando les sea sometido en diciembre. La primera ministra británica fue taxativa al asegurar que las "quejas" de España no le harán cambiar de posición sobre el Acuerdo de Salida.

"Nuestra posición sobre Gibraltar y su soberanía no ha cambiado ni cambiará, y se trata de respetar los deseos del pueblo de Gibraltar", contestó la líder conservadora al ser preguntada por un ciudadano, en un programa radiofónico, sobre los actuales problemas en relación con el Peñón.

En mitad de tan intensa batalla diplomática, Francia bajó a la arena con una intervención dirigida a minimizar la relevancia de las objeciones españolas. Para París, la inconcreción del artículo 184 no cambia las orientaciones iniciales del Consejo Europeo sobre Gibraltar, que "siguen siendo plenamente válidas". La cuestión es que, a diferencia, del Acuerdo de Salida, esas orientaciones del Consejo Europeo carecen de carácter jurídico vinculante.