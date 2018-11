La UE avala el acuerdo del 'Brexit', "el único posible", y llama a su ratificación en Londres

Los Veintisiete socios de la UE que seguirán en el bloque comunitario cuando el Brexit se consume, el próximo 29 de marzo, avalaron ayer el Acuerdo de Salida del Reino Unido y la declaración política que sienta las bases de la relación futura entre Bruselas y Londres, en una cumbre que sólo pudo celebrarse gracias a que España retiró el sábado su amenaza de vetar el pacto por la cuestión de Gibraltar.

Por eso los líderes europeos decidieron acompañar la aprobación del acuerdo con un triple mensaje. En primer lugar, de tristeza por la marcha de un socio importante, lo que no permite "sacar el champán ni romper en aplausos", dijo el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker.

Otro de advertencia a los diputados de la Cámara de los Comunes, que votarán si ratifican el Acuerdo el próximo 12 de diciembre, empeño que a día de hoy se antoja prácticamente imposible. Y un tercero, comprensivo con las presiones que el Gobierno español mantuvo hasta el último minuto.

Los tres mensajes los cursó Juncker. "Invito a quienes tienen que ratificar este acuerdo en la Cámara de los Comunes a tomar esto en consideración: éste es el mejor acuerdo posible para el Reino Unido, éste es el mejor acuerdo posible para Europa, éste es el único acuerdo posible", dijo el político luxemburgués. A lo que agregó esta advertencia: "El Brexit es un momento triste para la Unión Europea y, quiero decirlo, para el Reino Unido también. El futuro lo demostrará".

Después, Juncker se dirigió a España: "El acuerdo que hemos obtenido hoy aquí es un acuerdo bueno para España". "Nuestro cariño y solidaridad están con España", añadió, en castellano.

Pero el presidente de la CE dijo algo más: que quienes "no son españoles" no "miden la importancia de esta cuestión (Gibraltar) para el Reino de España". Frase con la que quiso atajar el malestar de algunos socios por el veto con que España amenazó hasta el sábado la celebración de la propia cumbre. Presiones calificadas "de último minuto" y que fuentes diplomáticas consideraron "sin ninguna justificación basada en hechos".

El mensaje de Juncker a los Comunes para intentar fortalecer la debilitada posición de Theresa May entre sus propias filas y su advertencia de que no hay posibilidad de negociar otro acuerdo fueron recogidos por la líder tory con puntos y comas. Y con un triple aviso: es "el mejor acuerdo disponible"; de ser rechazado, habrá "más división e incertidumbre"; "si la gente cree que es posible negociar un nuevo acuerdo, no es el caso".

Ante las enormes dificultades que se le presentan para ganar la votación en el Parlamento, la premier llamó ayer a sus compatriotas a respaldar el Acuerdo de Salida en una carta en la que se compromete a hacer campaña con "el corazón y el alma" para obtener la ratificación de los Comunes, lo que, garantiza, permitirá abrir "un nuevo capítulo de la historia nacional".

Los términos y el tono de la carta fueron muy criticados. De "desesperados" los tachó la ministra principal de Escocia, la nacionalista Nicola Sturgeon, que pidió el rechazo del Parlamento al Acuerdo de Salida.

Se calcula que May tiene en contra a un centenar de los 316 diputados de su partido, el Conservador, y a los diez diputados norirlandeses del unionista DUP que la sostienen en los Comunes.

El ministro de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt, confirmó que la premier se enfrenta a una "difícil aritmética" en la Cámara, aunque "pueden cambiar muchas cosas en las próximas dos semanas". Hunt cree que los diputados "pensarán en el interés nacional cuando llegue el momento".