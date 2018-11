May se jacta en los Comunes de que España no ha logrado lo que quería sobre Gibraltar

Superado el escollo del enfrentamiento con España por Gibraltar, la primera ministra británica, Theresa May, inició ayer en la Cámara de los Comunes, sus movimientos de defensa del Acuerdo de Salida de la Unión Europea ( Brexit), que será votado en esa instancia el próximo once de diciembre. Y lo hizo usando como principal munición, aunque no única, la reciente batalla con Madrid.

May, que va a tener serias dificultades para ver aprobado el texto, hizo hincapié en que España "no ha conseguido lo que quería respecto a Gibraltar", en referencia a que no se llegó a modificar el artículo 184, alusivo a las negociaciones de la relación futura entre Reino Unido. May agradeció al ministro principal del Peñón, Fabian Picardo, el trabajo desempeñado estas semanas y resaltó que Londres "no ha abandonado" al Peñón.

"Para las relaciones futuras, el Gobierno británico negociará por toda la familia del Reino Unido, incluyendo Gibraltar", insistió May. España, que había amenazado con votar contra el acuerdo, levantó su veto el pasado sábado, después de que tanto el Consejo Europeo como la Comisión Europea hicieran sendas declaraciones escritas en las que aclaran que el artículo 184 no impone obligaciones territoriales, interpretación compartida por Reino Unido, aclaran en sus textos las instituciones comunitarias.

En esencia, esta doble declaración mantiene vivo el precepto, acordado en Consejo Europeo de abril de 2017, de que todo acuerdo sobre Gibraltar entre Reino Unido y la UE ha de contar con el visto bueno español.

El carácter jurídico vinculante que puedan tener las declaraciones del Consejo y de la Comisión siguió siendo utilizado ayer en España como munición política por PP y Ciudadanos (Cs), que insistieron en que May le ha colado un gol al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, resaltó que las dos declaraciones "van a misa". Para Borrell, PP y Ciudadanos no conocen a fondo la cuestión y "repiten clichés". Borrell consideró conveniente que ambas formaciones "supieran un poco de lo que hablan". "Que firmaran todos los países que el artículo 184 tiene una determinada interpretación, ¿eso no tiene ningún valor jurídico? ¿Qué es eso de que no tiene valor jurídico?", exclamó Borrell antes de sentenciar: "Decir que un documento firmado por los 27 y por el Reino Unido no tiene valor es estar fuera de las pautas básicas de la diplomacia".

Una interpretación similar fue expuesta por el ministro alemán de Exteriores, Heiko Maas, quien aseguró que "por supuesto, las garantías obtenidas por España son jurídicamente vinculantes" y que han sido acordadas "tal y como ya lo hemos hecho otras muchas veces en la UE".

En una rueda de prensa conjunta celebrada ayer con Josep Borrell en Madrid, Maas expresó su extrañeza por la polémica surgida. Tras asegurar que Berlín da el asunto por cerrado -"para el Gobierno Federal de Alemania este tema queda zanjado"-, añadió que nadie en la Unión Europea duda de los vínculos jurídicos generados por la doble declaración: "No conozco a nadie que tenga otra opinión, por lo que me resulta muy sorprendente este debate en España", se extrañó Maas.